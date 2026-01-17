BENDU ARENA debutó en Mar del Platacon un show consagratorio de El Mató a un Policía Motorizado

El verano 2026 sumó un nuevo hito para la música en vivo en Argentina. BENDU ARENA, el flamante venue de Mar del Plata, tuvo su debut oficial con un show de El Mató a un Policía Motorizado que reunió a miles de personas y marcó el inicio de una nueva etapa para los recitales en la costa

atlántica.



La banda platense, abrió la noche con “Navidad Santos”. El referente indiscutido del indie argentino, ofreció un concierto potente y emotivo, con un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera y encontró una respuesta inmediata del público. Cada canción fue coreada de principio a fin, en una

noche atravesada por una conexión constante entre la banda y una audiencia que acompañó con intensidad, transformando el show en una experiencia colectiva y memorable. Cerrando así, luego de dos horas de show, con “Mi próximo movimiento”.



El Mató a un Policía Motorizado es una banda de indie rock originaria de la ciudad de La Plata, fundada en 2003, y considerada una de las formaciones más influyentes de la escena alternativa argentina. A lo largo de su trayectoria, el grupo consolidó un lenguaje propio y una fuerte conexión con su público,

rasgos que se hicieron sentir con claridad en esta presentación inaugural.

El recital funcionó también como carta de presentación de BENDU ARENA, un espacio con capacidad para 7.000 personas que apuesta a estándares técnicos y de producción a la altura de los grandes escenarios del país. Sonido de alta calidad, puesta en escena cuidada y una experiencia sonora destacada consolidaron una noche fluida tanto para el público como para los artistas.



Ubicado en la zona del Puerto, dentro del desarrollo urbano Bendu, el venue se integra a una propuesta más amplia que combina música, gastronomía y espacios de encuentro, redefiniendo la oferta cultural de Mar del Plata más allá de la temporada alta. La circulación ordenada, los espacios amplios y la

integración de servicios completaron una experiencia que funcionó en todos los niveles.



La presentación de El Mató a un Policía Motorizado, realizada anoche 16 de enero, dejó en claro el potencial del espacio y abrió una agenda que continuará sumando shows a lo largo del verano, posicionando a BENDU ARENA como un nuevo polo para la música en vivo a nivel nacional.



Acerca de BENDU ARENA :

BENDU ARENA cuenta con infraestructura preparada para grandes producciones: tecnología de sonido e iluminación de última generación, accesos estratégicos, circulación optimizada, servicios ampliados, sectores accesibles para personas con CUD, propuesta gastronómica integral y una estética alineada al universo Bendu.

Cada detalle está diseñado para garantizar un ambiente cómodo, seguro y memorable: mejor sonido, mejor vibra, mejor lugar. La llegada de BENDU ARENA, con capacidad para 7000 personas, potencia el desarrollo turístico, comercial y cultural del distrito, ampliando la oferta de la ciudad y posicionando a Mar del Plata como un destino musical de nivel superior.

La propuesta de este multiespacio integrado, se suma al universo Bendu, conformado por gastronomía, diseño, comercios y espacios de encuentro que enriquecen la experiencia de residentes locales y turistas.

