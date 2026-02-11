BENDU ARENA Festival Kids.Topa, Soy Muni, Pim Pau y Los Mellis juntos en un show único para toda la familia.

Mar del Plata se prepara para vivir una verdadera fiesta para las infancias con la llegada del BENDU

ARENA Festival Kids, un evento que reunirá en un mismo escenario a los artistas más queridos por

chicos y grandes: Topa, Soy Muni, Pim Pau y Los Mellis Kids.



El festival se realizará el 14 de febrero a las 19 hs., en BENDU ARENA, y promete ser una jornada

inolvidable con música en vivo, juegos, baile, humor y propuestas pensadas para compartir en familia, en un entorno cuidado, colorido y lleno de energía positiva.

Cada uno de los artistas aportará su universo creativo, convirtiendo a BENDU ARENA Festival Kids en

una experiencia integral.

Topa, una de las figuras más influyentes del universo infantil, llega con su carisma y sus canciones que

hacen cantar, bailar y emocionar a las familias generando un recuerdo que quedará por siempre en sus

corazones.

Soy Muni, referente del contenido educativo y emocional para las infancias, con mensajes de amor,

empatía y diversión.

Pim Pau, el reconocido grupo artístico que fusiona música, cuerpo y juego con una propuesta innovadora. Los Mellis Kids, con su energía contagiosa, humor y complicidad que conecta de inmediato con el

público infantil.



El BENDU ARENA Festival Kids nace como una propuesta pensada para disfrutar juntos, celebrar el

juego, la creatividad y la música en vivo, consolidándose como uno de los grandes eventos familiares del

verano en la ciudad.

ENTRADAS http://tuentrada.com/festival-kids-mdq

Con el acompañamiento de Banco Provincia, Sancor Seguros y Flecha Bus.



Acerca de Bendu Arena:

Bendu Arena cuenta con infraestructura preparada para grandes producciones: tecnología de sonido e

iluminación de última generación, accesos estratégicos, circulación optimizada, servicios ampliados,

sectores accesibles para personas con CUD, propuesta gastronómica integral y una estética alineada al

universo Bendu.

Cada detalle está diseñado para garantizar un ambiente cómodo, seguro y memorable: mejor sonido, mejor

vibra, mejor lugar. La llegada de Bendu Arena, con capacidad para 7000 personas, potencia el desarrollo

turístico, comercial y cultural del distrito, ampliando la oferta de la ciudad y posicionando a Mar del Plata

como un destino musical de nivel superior.

La propuesta de este multiespacio integrado, se suma al universo Bendu, conformado por gastronomía,

diseño, comercios y espacios de encuentro que enriquecen la experiencia de residentes locales y turistas.

