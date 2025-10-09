BENJA TORRES PRESENTA «ESPINAS» EN MAR DEL PLATA

EL ARGENTINO, SOBRINO DE DIEGO TORRES, PRESENTARÁ SU ÁLBUM DEBUT EL PRÓXIMO 10 DE OCTUBRE EN SALA MELANY DEL CENTRO DE ARTE DE MAR DEL PLATA. SAN LUIS 1750

Tras su paso por Córdoba y Rosario con gran repercusión, el artista argentino Benja Torres se presentará por primera vez en un teatro marplatense el próximo 10 de octubre a las 21 hrs, en la Sala Melany del Centro de Arte de Mar del Plata, donde tocará en vivo su álbum debut, «Espinas» (2024). Las entradas se encuentran a la venta en Plateanet y por boletería del teatro.

Para el jóven músico, es la vuelta a los escenarios de una ciudad que lo abrazó varios veranos en sus tocadas en bares con covers de rock nacional y pop y en la cual habita parte de su familia paterna. Este trabajo, disponible en plataformas digitales, reúne temas que exploran la nostalgia, el origen y el corazón, como «Brindo», «En ese preciso momento», «Me enamoré» o «Bendita casualidad», colaboración con el cantante español Martín (ex Dvicio).

Antes de ello, lanzó «Las leyes de la vida», una emotiva colaboración junto a su tío Diego Torres y su prima Ángela Torres, que marcaba el tono íntimo y familiar del proyecto. Con 27 años y esta sólida herencia musical (también es nieto de Lolita Torres), el músico ha construido una identidad propia que fusiona flamenco, folclore y cumbia desde una mirada orgánica y sensible. Su propuesta ya suma más de 295 mil oyentes en Spotify, 352 mil en TikTok y 575 mil en Instagram.

Además, se ha dado a conocer también por sus intervenciones musicales en espacios públicos, donde ha interpretado sus temas acompañados de coros de niños, grupos gospel y músicos de orquesta por las calles de Buenos Aires, logrando viralizarse desde la autenticidad.

Benja Torres desembarca en Mar del Plata para compartir un proyecto que busca emocionar y conectar desde lo más profundo.

Comentarios

comentarios