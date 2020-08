Boca anunció que Marcone, Bou y el juvenil Lastra tienen coronavirus y serán aislados

La entidad de la Ribera informó que los hisopados de los estudios de los tres futbolistas dieron positivos

Esta mañana el Club Atlético Boca Juniors informó que tres futbolistas del plantel profesional son positivos de COVID-19 e inmediatamente procedieron a aislarlos. Ellos son Iván Marcone, Walter Bou y el juvenil Agustín Lastra.

Los tres jugadores formaban parte de los entrenamientos que el equipo conducido por Miguel Ángel Russo estaban realizando en el predio que el Xeneize posee en Ezeiza desde el lunes 10 de agosto pasado, cuando la AFA y las autoridades gubernamentales autorizaron a todas las instituciones de primera división a hacerlo.

Según pudo averiguar Infobae, tanto Marcone como Bou participaban de la actividad en el mismo grupo de seis futbolistas en Ezeiza (junto a Emanuel Reynoso, Lisandro López y Eduardo Salvio). Este sexteto que trabajaba en el segundo turno con horario de inicio a las 11 horas, permanecerá aislado y volverá a entrenarse por Zoom en las próximas horas. Lo mismo sucederá con el que integraba el arquero Lastra (19 años), que se había sumado desde las juveniles. Con él estaban Exequiel Zeballos, Renzo Giampaoli, Cristian Medina, Alan Varela y Agustín Sandez. Antes del fin de semana volverán a someterse a otro testeo (sería este viernes). La imagen de Iván Marcone en uno de los primeros entrenamientos de Boca tras la cuarentena (Adrián Escandar)

El club emitió un comunicado que difundió en las redes sociales:

“Boca informa que, tras el tercer hisopado de detección temprana de Covid 19, presentaron positividad Iván Marcone, Walter Bou y Agustín Lastra, quienes se someterán al protocolo de aislamiento del grupo de entrenamiento por 72 hs hasta nuevo control de acuerdo con las normas”.

Además, por el mismo medio añadieron que “Boca ya realizó más de 300 testeos PCR a 217 personas, entre jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico y personal de las áreas administrativas, de seguridad y limpieza, de los cuales presentaron positividad 11 personas (un 5%), todos los casos asintomáticos al momento del testeo”.

El mediocampista de 30 años que estuvo cerca de pasar a Independiente de Avellaneda y recibió un sondeo desde el fútbol turco se mostró a lo largo de la cuarentena ayudando a repartir alimentos y asistiendo a los más necesitados (siempre con tapabocas) aunque se desconoce cómo pudo contraer el virus. Bou volvió de su préstamo en Unión de Santa Fe y está en pleno proceso de evaluación por parte de Russo y su cuerpo técnico. Lastra, con paso por las juveniles de la selección argentina, fue promovido teniendo en cuenta que de un momento a otro podría registrarse la venta de Esteban Andrada o Agustín Rossi.

Las alertas se encendieron en el centro de entrenamiento azul y oro ya que Miguel Russo acudió frecuentemente a las instalaciones y es paciente de riesgo, recordando que padeció un cáncer de próstata descubierto en 2017. El estratega xeneize monitorea todo a distancia y con las medidas preventivas correspondientes, con precauciones que incluso exceden a las de los miembros de la plantilla.

La Conmebol reconfirmó el encuentro entre Libertad de Paraguay y Boca en Asunción por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores para el jueves 17 de septiembre, aunque los dirigentes de la entidad de la Ribera son cautelosos a la hora de referirse a ese compromiso y los que vendrán. El presidente Jorge Amor Ameal declaró en La Red: “La pandemia es en toda Latinoamérica y no sabemos qué va a pasar. Si viajamos a Paraguay y tenemos que hacer cuarentena cuando volvamos, no podríamos ir a Colombiano a la semana siguiente porque nos toca jugar de visitante. Yo hablé con el gobernador de Jujuy para ir a jugar ahí y ahora tienen problemas en Jujuy. Sabemos cuando empieza pero no cuando termina esto”.

