BON JOVI X VALENTINOS CIERRE DE AÑO EN MAR DEL PLATA

BON JOVI x VALENTINOS – Despedida de año en Abbey Road

Sábado 6 de diciembre – 20 h | Abbey Road (Juan B. Justo 620)



VALENTINOS vuelve a Abbey Road para cerrar el año con su clásico show homenaje: BON JOVI xVALENTINOS – “Un show de fans para fans”, un encuentro infaltable para el público BonJovero.





Reconocidos como el tributo a Bon Jovi más destacado de Argentina, los hermanos Valentino llevan más de diez años recorriendo escenarios del país y del exterior con una propuesta que captura la esencia, el sonido y la energía del espíritu Bon Jovi.



En su trayectoria reciente, la banda fue elegida por la Embajada de Estados Unidos para su celebración oficial del Día de la Independencia, realizó giras por Uruguay, llenó La Trastienda y se presentó en espacios emblemáticos como El Teatrito.





El próximo 6 de diciembre a las 20 h, VALENTINOS invita a celebrar un cierre de año inolvidable en Abbey Road.



Invitados:



Viva la Vida – Tributo a Coldplay Primera presentación oficial de la banda integrada por: Omar Russo: voz, guitarra y teclado –

Diego Castiglione: teclado, piano, arreglos y coros –

Gustavo Speranza: batería y percusión – Oscar San Martín: guitarra bajo y coros.





GINTONIC «Música de Oasis » – Presentación especial de Andrés Testa, músico y cantante con más de dos décadas de trayectoria. Fanático de Oasis desde niño, en 2025 dio vida a GINTONIC, su homenaje acústico a “la mejor banda del mundo”, en un show pensado tanto para fanáticos como para quienes están por descubrirlos.BON JOVI X VALENTINOS«Un Show de Fans para Fans»

Invitados – Viva La Vida «tributo a Coldplay» –– Gintonic «Música de Oasis» –

Abbey Road

Sábado 6 de diciembre – 20:00 hs

Juan B Justo 620

Reservas: (0223) 155-604000

Anticipadas en

Sistema Online: Articket.com.ar

La Casa De La Guitarra – Belgrano 3420

Conex Tienda Urbana – San Martin 3263

www.abbeyroadmdq.com.ar

«EL LUGAR DONDE SIEMPRE SUCEDEN COSAS»

Comentarios

comentarios