Boom sobre dos ruedas: qué bicicletas se venden más, cuánto cuestan y por qué creció fuerte su uso en Argentina

El mercado mostró mayor demanda urbana y recreativa, precios en alza en pesos, avance de la electromovilidad y una práctica que se consolidó como hábito diario.

El mercado de bicicletas en Argentina atravesó un período de consolidación, con una demanda sostenida que se explicó tanto por cambios en los hábitos de movilidad urbana como por la diversificación de la oferta. En un contexto de costos de transporte elevados, mayor conciencia ambiental y necesidad de alternativas prácticas para el traslado diario, la bicicleta se afirmó como una opción estable en la vida urbana y recreativa.

Durante el último año, el consumo mostró comportamientos distintos según el segmento, pero con un denominador común: el uso cotidiano ganó terreno frente a la lógica puramente deportiva. Modelos urbanos, recreativos y de media gama concentraron el mayor volumen, mientras que la tecnología aplicada a la electromovilidad amplió el universo de usuarios y elevó el ticket promedio en algunos nichos.

Desde el sector coincidieron en que la bicicleta dejó de ser un bien estacional para transformarse en un producto de uso permanente, con presencia tanto en grandes ciudades como en localidades medianas del interior.

Movilidad urbana y cambio de hábitos

Para Gisela Laura Granero, gerente de Marketing de López Hnos SA, el mercado mostró un proceso de maduración, con un consumidor más informado y exigente. Explicó que los modelos más vendidos se vincularon principalmente al segmento urbano y recreativo, pensados para el uso cotidiano en la ciudad.

Según señaló, el usuario priorizó el equilibrio entre diseño, comodidad y confiabilidad. La bicicleta pasó a formar parte de un estilo de vida urbano activo, donde ya no solo importó llegar de un punto a otro, sino cómo se transitó ese recorrido. En ese sentido, indicó que la experiencia de uso ganó peso frente a la elección basada únicamente en precio.

La bicicleta como medio de transporte cotidiano: cada vez más usuarios la eligen para moverse en la ciudad por ahorro, practicidad y sustentabilidad

Granero explicó que el crecimiento se dio en un contexto de consolidación, sin picos abruptos, pero con una demanda constante. La bicicleta se posicionó como una solución eficiente frente a los problemas de tránsito y costos de movilidad, especialmente en grandes centros urbanos.

Explicó que dentro del portfolio de la compañía la marca Top Mega concentra buena parte de la rotación, especialmente en modelos pensados para uso cotidiano. Según detalló, se trata de bicicletas que apuntan a un público amplio, que prioriza funcionalidad, disponibilidad inmediata y precios más accesibles, en un contexto donde muchos usuarios se vuelcan a la bici como alternativa real de movilidad y no sólo como opción recreativa.

En cuanto a los hábitos de consumo, destacó que el público mostró mayor interés por productos durables, con respaldo de marca y buen nivel de terminación. Esa lógica impactó en la elección de bicicletas urbanas con cuadros livianos, componentes confiables y bajo mantenimiento, pensados para el uso diario.

Respecto de los valores, Granero indicó que el mayor volumen de ventas se concentró en rangos medios, con precios que oscilaron entre $400.000 y $450.000. Dentro de ese segmento se destacaron modelos urbanos y recreativos como Sunshine, Regal y Thor. Según explicó, el usuario estuvo dispuesto a pagar más cuando percibió calidad constructiva, diseño cuidado y una experiencia de uso superior.

Retail, comercio electrónico y expansión del mercado

Desde una mirada más amplia del negocio, Mauro Guerrero, CEO de Grupo Núcleo, analizó el desempeño del mercado como uno de los más dinámicos dentro del retail y el comercio electrónico. Señaló que las bicicletas se ubicaron entre los productos más vendidos en ambos canales, impulsadas por un cambio cultural que se profundizó en los últimos años.

Guerrero explicó que una parte creciente del público eligió la bicicleta como medio de transporte, no solo como alternativa ocasional. Ese cambio sostuvo la demanda incluso en un contexto económico desafiante, donde el consumidor priorizó productos que ofrecieran ahorro en el mediano plazo y mayor autonomía en los traslados.

Bicicleta eléctrica de montaña: un segmento que gana terreno en el mercado local por su versatilidad, autonomía y uso tanto recreativo como urbano Grupo Núcleo

Uno de los puntos centrales del análisis fue el avance de la electromovilidad. Según detalló, las bicicletas eléctricas ganaron protagonismo en distintos segmentos, desde modelos de paseo y plegables hasta opciones orientadas al mountain bike. Esa expansión permitió ampliar el público objetivo y sumar usuarios que antes no consideraban la bicicleta como opción viable.

Guerrero destacó que la evolución tecnológica jugó un rol clave. Los nuevos modelos ofrecieron motores más eficientes, mejor autonomía y una experiencia de pedaleo más natural. En ese marco, explicó que las e-bikes se posicionaron como una solución concreta para recorridos más largos o exigentes, sin perder comodidad.

En términos de precios, indicó que las bicicletas eléctricas se ubicaron en rangos más elevados, con valores que oscilaron entre $1.999.999 y $2.999.999, según el tipo de modelo y sus prestaciones.

Afirmó Guerrero que, pese a ese diferencial, la demanda se sostuvo, impulsada por la incorporación de tecnología, la certificación de calidad y el respaldo de marca.

Oferta, precios y segmentación

El mercado mostró una clara segmentación por tipo de uso y nivel de ingreso. Mientras los modelos urbanos y recreativos concentraron el volumen en rangos medios, las bicicletas eléctricas elevaron el ticket promedio y marcaron una tendencia de crecimiento dentro de la movilidad sustentable.

Desde el sector señalaron que la diversidad de propuestas permitió que la bicicleta llegara a distintos rangos etarios y sociales. Jóvenes, adultos y familias aparecieron entre los principales compradores, con motivaciones que combinaron transporte, recreación y actividad física.

A su vez, el canal digital ganó peso en la comercialización, con mayor presencia de plataformas de e-commerce y marketplaces. Esa dinámica facilitó el acceso a la información, la comparación de precios y la llegada a zonas donde la oferta física resultó más limitada.

Algunos valores orientativos en Argentina a continuación:

• Bicicletas urbanas o recreativas: desde $300.000 hasta $450.000.

• Mountain bike de media gama: entre $500.000 y $800.000.

• Bicicletas de mayor gama, con mejores componentes: de $800.000 a $1.200.000.

• Bicicletas eléctricas (e-bikes): desde $1.999.000 hasta $2.999.000, según motor y autonomía.

• Opciones usadas o liquidaciones puntuales: a partir de $200.000.

El peso del mountain bike en el mercado

En el cierre del análisis, el mountain bike apareció como el segmento que sostuvo el mayor volumen de ventas. Carolina Vairo, Marketing Manager de Vairo Bikes, explicó que cerca del 80% del público argentino utilizó bicicletas de este tipo, independientemente de su ubicación geográfica.

Mountain bike tradicional: sigue siendo una de las categorías más vendidas, con fuerte presencia en el uso deportivo y recreativo Vairo Bikes

Según señaló, el MTB se consolidó como una opción versátil, apta tanto para el paseo y el traslado diario como para la práctica deportiva. Esa flexibilidad explicó su liderazgo, ya que permitió adaptarse a distintos perfiles de usuarios, sin distinción de edad ni género.

Vairo indicó que los modelos de media gama concentraron la mayor demanda. Se trató de bicicletas con un equilibrio valorado entre prestaciones, durabilidad y precio, pensadas para quienes buscaron iniciarse o progresar dentro del mountain bike. Componentes confiables, geometrías cómodas y buena relación costo-beneficio definieron la elección.

En cuanto a los valores, precisó que el rango de precios con mayor volumen de ventas se ubicó aproximadamente entre $500.000 y $800.000. Dentro de ese segmento se destacaron modelos como XR 3.0 y XR 3.8, elegidos por su nivel de equipamiento y rendimiento para el uso más habitual del público.

Respecto del balance anual, explicó que el mercado mostró expectativas superiores a los resultados finales, en un contexto económico desafiante. Aun así, el MTB continuó como el segmento de mayor consumo, mientras que ruta y gravel registraron un crecimiento sostenido, impulsado por nuevos perfiles de usuarios.

También señaló que la falta de crédito llevó a muchos consumidores a mantener y mejorar sus bicicletas actuales, «lo que generó mayor movimiento en talleres y servicios mecánicos. Esa dinámica convivió con una demanda estable de bicicletas nuevas, especialmente en los rangos medios», amplió Vairo.

Bicicletas de alto rendimiento para terrenos exigentes, un nicho que mantiene demanda sostenida entre ciclistas avanzados y aficionados al trail, una modalidad del mountain bike orientada a senderos naturales y recorridos mixtos con distintos niveles de dificultad

En relación con las tendencias, sostuvo que las bicicletas eléctricas comenzaron a ganar protagonismo también dentro del mountain bike. Indicó que estos modelos ofrecieron mayor autonomía y eficiencia, ampliaron el acceso al ciclismo y permitieron afrontar distintos terrenos con menor exigencia física.

Finalmente, remarcó que el perfil del comprador se volvió cada vez más diverso y que, en una bicicleta actual, el usuario buscó tres pilares centrales: comodidad, seguridad y eficiencia. Según Vairo, cuando esos factores se alinearon con un precio defendible y respaldo de marca, «la decisión de compra se concretó», concluyó.

Fuente: Ámbito

