«Bronca, impotencia y decepción»: vecinos del sur repudiaron la instalación de un bar en el Faro de la Memoria

La aprobación del proyecto para la instalación de un bar y una destilería de gin en el Faro de la Memoria generó mucho revuelo entre concejales, vecinos y organizaciones de Derechos Humanos que se acercaron a la sesión, en un recinto del Concejo Deliberante totalmente colmado.

En un clima muy tenso, luego de una catarata de insultos y acusaciones hacia los ediles que votaron a favor, Mi8 habló con Lorena Medel, una vecina de la zona sur que integra la sociedad de fomento del barrio Acantilados. Aseguró que la decisión le provocó «bronca, impotencia y decepción».

Medel señaló que la comunidad de los barrios del sur participan activamente de las actividades que se desarrollan en el Faro de la Memoria. «El Faro viene articulando con distintas sociedades de fomento sus actividades. Ahí están abiertos para que las personas puedan acceder. En esta construcción de red territorial estamos al tanto de lo que se hace en el Faro y es parte de la comunidad«, explicó.

Por esta razón, al verse en peligro un proyecto presentado por la Universidad Nacional de Mar del Plata para construir en ese predio un «Parque de las Infancias», se involucraron aún más con la causa al presentarse el propuesta para habilitar a la fábrica de gin «Restinga» a construir un bar y una destilería en ese predio, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención en la última dictadura militar.

«Por eso vinimos y participamos para poder apoyar tanto a los organismos de Derechos Humanos, pero también a la comunidad, porque es un espacio del que la comunidad participa«, expresó.

Medel se refirió a las sensaciones que le atraviesan por el hecho de que se instale un emprendimiento comercial en un espacio destinado a la memoria de la última dictadura militar. «Yo tengo 48 años, mis amigos son hijos de desaparecidos. Y además, tenemos que pensar que la dictadura nos ocurrió a todos. Si bien hay, obviamente, quienes fueron víctimas directas del accionar represivo. Y esa inseguridad que se vivía en ese momento, de que tu vecino podía desaparecer, tu amigo, tu familiar, el delegado de la fábrica o de la escuela, es algo que nos pasó a todos como sociedad. Y los nietos, que todavía faltan encontrar, nos faltan a todos«, sentenció.

Lo que aprobaron los concejales, gracias a los votos oficialistas y del bloque de La Libertad Avanza, es que el municipio ceda el predio a la sociedad de fomento del barrio Faro Norte. Buena parte de la oposición remarcó que ese convenio está plagado de irregularidades.

«Sabemos que la sociedad de fomento no estaba al tanto de los detalles que tenía este expediente. De hecho, quienes firmaron la autorización en su momento, cuando se enteraron de que el predio formaba parte del centro clandestino de detenciones ESIM, inmediatamente quisieron retirar el proyecto. Hubo presiones desde adentro de gente que se fue metiendo en la sociedad de fomento, hace dos años, cuando no pudieron avanzar con el proyecto, y estas personas renunciaron», declaró Medel.

La fomentista explicó que «cuando se hace un convenio de estas características tiene que haber una Asamblea Extraordinaria con participación vecinal, y eso no sucedió«. «Pero además, la sociedad de fomento de Faro Norte no tiene hoy el certificado de vigencia para poder firmar un convenio como este, aparte de la tercerización del espacio. Es lo que explicaba hoy una de las concejales de Unión por la Patria, que decía que en el proyecto no aparece en realidad el destinatario final, que es una empresa. Acá se le quiere dar el predio a la sociedad de fomento porque no se lo puede otorgar directamente al municipio, y por eso utiliza a las personas de la sociedad de fomento, que fueron engañadas para poder hacer esto».

Medel sostuvo que la aprobación del proyecto le generó «bronca, impotencia y decepción» ya que se tarta de concejales «elegidos por el pueblo». A todo esto, le sumó los numerosos pedidos sin respuesta de parte del gobierno municipal hacia los barrios del sur de Mar del Plata.

«Aparte de las políticas de memoria, verdad y justicia, que es lo más importante, también me siento decepcionada como vecina del sur. Porque no tenemos espacios educativos suficientes, no hay vacantes, nuestras salas de salud están deterioradas y nuestras calles están abandonadas. Toda la zona sur está abandonada. Y el municipio, cada vez que mira para la zona sur, es para habilitar un emprendimiento comercial, o para las fiestas masivas a cielo abierto, para la nocturnidad y para autorizar barrios privados; pero no mira ni la seguridad, ni la educación, ni la salud«, exclamó.

Medel aseguró que fueron muchas veces al Concejo Deliberante a poner sobre la mesa esos temas, pero dijo que los concejales del oficialismo no los escucharon ni les permitieron hablar. «O sino, cuando nos permitieron la palabra, no vinieron a las comisiones«, agregó.

«Pedimos hace muy poco que se presente en la zona sur la comisión de seguridad, por la ola de robos que tenemos, no fueron. Pedimos que fueran por el deterioro de la sala de salud, que ha perdido su guardia de 24 horas y que ya no tiene atención pediátrica, tampoco van, y tampoco nos escuchan. Entonces, hace tiempo que este Concejo Deliberante, encabezado por la gestión de Montenegro, nos viene decepcionando y dando la espalda a todos los vecinos de la zona sur», añadió.

Por último, Medel señaló que los vecinos continuarán con su pronunciamiento en contra de esta ordenanza y admitió que el predio del Faro de la Memoria «no va a ser tan fácil de ocupar». «Los organismos de Derechos Humanos tienen años de lucha y reivindicación. Por otra parte, ya hay un amparo presentado en la Justicia. Porque además del daño moral que genera darle la espalda a la política de Memoria, Verdad y Justicia, que también daña éticamente, están las irregularidades de las que hoy se hablaron», señaló.

También mencionó las cuestiones ambientales que engloban a este emprendimiento de la empresa Restinga. «Una destilería en una reserva forestal no tiene casi un análisis de sentido común, es un peligro y es un emprendimiento comercial en un espacio público que es de todos. Así que creemos que en la justicia se va a encontrar lo que hoy los concejales no quisieron escuchar«, concluyó.

Fuente: mi8

Comentarios

comentarios