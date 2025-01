BUDWEISER: LA CERVEZA DEL VERANO MARPLATENSE

Budweiser reafirma su posicionamiento como la cerveza referente de los festivales y el verano, como también su compromiso con ser el polo de la música electrónica en la costa argentina.

Con su primera fecha el 28 de diciembre en Mute en Mar del Plata, Bud realizó la apertura de la temporada de verano 2025. Con un sinfín de artistas internacionales, la marca eleva la vara para lo que será un mes de pura música con DJs de primer nivel. Además, Budweiser cuenta con un espacio renovado en su sight beach con vista directa al escenario principal, distribuido en dos plantas, un espacio único para disfrutar unas Buds heladas y una estética que resalta lo mejor de la playa tanto en el día como en la noche

“Mute se volvió nuestro hogar, y nosotros como hosts de este espacio queremos que todos se sientan de esa manera, como en sus casas. Venir con amigos a escuchar a tus DJs favoritos, y por supuesto, con una BUD” comentó Agustina Vadori, gerente de marca Budweiser. “La música es un pilar fundamental, va de la mano con el disfrute y los buenos momentos. Queremos que todos los que pasen por acá, se lleven un lindo recuerdo del verano.”, agregó Vadori.

Con la presencia de DJs como, Hot since 82-Cuartero, NYE Camelphat, Mind Against (03.01), Marco Carola (04.01), Ricardo Villalobos (09.01), Miss Monique – Colyn (11.01), Vintage Culture (16.01), Solomun (18.01), Agents of time (23.01), Massano-Innellea (25.01) y Mariano Mellino (01.02) la marca invita a disfrutar de los mejores eventos en la playa.

Además, los consumidores pueden participar por entradas para estos eventos, entre otros que ofrece la marca, ingresando a: http://www.budweiser.com.ar/lamusicaentusmanos/mute

Las propuestas de la marca son solamente para mayores de 18 años. Para más información: www.budweiser.com.ar

