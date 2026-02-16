Buen tiempo para festejar carnaval: cómo estará el clima este lunes 16 de febrero en Mar del Plata

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará bastante despejado, aunque habrá un poco de viento

Después de un domingo de carnaval con muy buen clima que permitió disfrutar de la playa a marplatenses y turistas, este lunes 16 de febrero continúa el buen tiempo en Mar del Plata, aunque con un poco de viento.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por la mañana habrá niebla. A la tarde el cielo estará algo nublado y luego pasará a parcialmente nublado.

La temperatura máxima será de 24º C por la tarde, mientras que a la mañana harán 21º C y a la noche harán 20º C.

En cuanto al viento, soplará todo el día desde el noreste: a la mañana a 7-12 kilómetros por hora, y a partir de la tarde a 23-31 km/h, con ráfagas de 51 a 59 km/h.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios