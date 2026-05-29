Búsqueda de restos de desaparecidos en cementerios de Mar de Plata: piden a familiares que aporten muestras genéticas

En el anuncio de una nueva etapa de trabajo para identificar restos de personas desaparecidas en el Cementerio Parque, desde el Colectivo Faro de la Memoria pidieron la colaboración de familiares para avanzar en los cotejos genéticos.

En el marco del anuncio de una nueva etapa de trabajo para buscar e identificar restos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en Mar del Plata, desde el Colectivo Faro de la Memoria remarcaron la importancia de que familiares aporten muestras de sangre para avanzar en los cotejos genéticos.

La advertencia fue planteada por Ana Pecoraro, coordinadora del Colectivo Faro de la Memoria, quien explicó en diálogo con Canal 8 que el trabajo que realiza el Equipo Argentino de Antropología Forense en el Cementerio Parque forma parte del denominado “incidente cementerio”, una línea de investigación incluida dentro del Juicio por la Verdad que sigue abierta en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

“Hay muchísimos cuerpos que tiene el equipo de antropología forense que todavía no se pudieron identificar porque nos falta la sangre de las familias”, advirtió.

Una investigación que sigue abierta

Según explicó Pecoraro, el proceso de búsqueda e identificación lleva años de trabajo y se apoya en documentación histórica del cementerio y del Registro Civil.

“Esto viene de muchísimos años. Se hizo todo un trabajo en el cementerio con el Registro Civil y con los libros del cementerio municipal para poder identificar las personas NN enterradas en el período de la última dictadura cívico militar”, señaló.

En ese sentido, indicó que en el predio existen numerosas tumbas con placas que dicen “presunta víctima del terrorismo de Estado” y que las tareas actuales apuntan justamente a retomar y profundizar ese proceso.

“Ese trabajo permitió identificar muchas personas desaparecidas”, remarcó.

El rol del Equipo Argentino de Antropología Forense

Pecoraro también destacó la trayectoria del Equipo Argentino de Antropología Forense y subrayó su reconocimiento internacional.

“Es un equipo único en el mundo”, afirmó, al explicar que se trata de un grupo especializado que ha sido convocado tanto en Argentina como en otros países por su experiencia en investigaciones de este tipo.

Actualmente, el trabajo en Mar del Plata se concentra en reunir la mayor cantidad posible de elementos que permitan avanzar en nuevas identificaciones.

El llamado a las familias

En ese marco, desde el Colectivo Faro de la Memoria insistieron en la necesidad de actualizar y ampliar las muestras genéticas de familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

Pecoraro convocó a quienes puedan aportar información o muestras a acercarse a hospitales públicos para realizar las extracciones y recordó que la Facultad de Medicina también colabora en ese proceso.

Para la referente, se trata de un paso fundamental no solo desde el punto de vista judicial o forense, sino también humano y simbólico. “Recuperar ese cuerpo es cerrar una etapa también”, concluyó.

Fuente:Mi8

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