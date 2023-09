Búsqueda de Walter Obregón: “A mi hermano lo secuestraron“

Más de dos semanas han pasado desde la última vez que Walter Obregón fue visto. Crece la preocupación y se intensifica la búsqueda. Por eso, familiares y allegados al desaparecido de 44 años, se movilizaron en la entrada del barrio Playa Serena, para solicitar que se potencie y se acompañe la investigación. Aún no hay novedades en la causa.

Lorena Obregón, hermana de Walter, dialogó con Canal Ocho y contó detalles de la desaparición: “Él no se fue de la casa, tenemos entendido que lo secuestraron. Aún no podemos dar muchos datos porque sigue vigente la investigación. Hoy se cumplen 16 días de que no sabemos nada de mi hermano“.

“Él recibió amenazas, eso lo sabemos. Estamos desesperados, tenemos miedo de que le haya pasado algo. Mi hermano no se fue, a mi hermano lo secuestraron“, sostuvo.

A su vez, trasladó la preocupación a la falta de información que tiene la familia: “Queremos pedirle a todos los vecinos que hagan llegar toda posible información que tengan. Mismo los chicos del barrio, que se dicen cosas entre ellos pero no lo comunican a la policía por temor. Que lo compartan con nosotros aunque sea.“

Por último, reclamó: “Queremos que lo busquen y que aparezca. No puede ser que no haya sido captado por una de las cámaras del barrio. Tienen herramientas para trabajar, no puede ser que yo vaya a la fiscalía y me digan que no saben nada. Que nos den algo certero. Sólo están estudiando algunas hipótesis.“

A la espera de novedades, el número de contacto es 2236055718. En tanto, el número de la Red Solidaria, cuenta que difundió su búsqueda, es +54 9 223 531-1774

FUENTE: Canal 8 Mar del Plata

Comentarios

comentarios