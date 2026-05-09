Con temporal y sin colectivos: el paro de la UTA seguirá todo el fin de semana y el servicio recién se normalizará el lunes

Así lo informaron fuentes del sector, por lo que Mar del Plata no tendrá transporte público de pasajeros ni el sábado ni el domingo.

El paro de colectivos en Mar del Plata continuará durante todo el sábado y el domingo, luego de que no se acreditaran los salarios de los choferes este viernes antes de las 18, según confirmaron desde el sector.

La medida de fuerza afecta a todas las líneas urbanas y de media distancia, en medio del fuerte temporal que atraviesa la ciudad y la región.

Además, trascendió que los choferes fueron citados para el lunes a las 10 de la mañana, a la espera de que se concrete el depósito de los haberes adeudados. “Si todo va bien, el lunes al mediodía debería normalizarse el servicio”, señalaron desde el entorno de los trabajadores.

El conflicto comenzó este viernes a las 18, cuando la Unión Tranviarios Automotor (UTA) inició una retención de tareas por la falta de pago de sueldos.

Fuente: Mi8

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