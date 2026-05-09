Con alerta por viento: así sigue el clima este sábado 9 de mayo en Mar del Plata en medio de la ciclogénesis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este sábado en Mar del Plata una nueva jornada con viento y ráfagas intensas.

El clima en Mar del Plata para este sábado 9 de mayo estará protagonizado por elalerta amarillo por viento, entre la mañana y para la tarde.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con 9ºC por la mañana. Además, enmarcado en un aviso meteorológico, el viento soplará desde el sudoeste a entre 51 y 59 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h.

Durante la tarde, la temperatura subirá hasta los 12 ºC, la máxima esperada para hoy. Durante la tarde, regirá una alerta amarilla por viento, con ráfagas de hasta 70 km/h.

Ya por la noche, el termómetro bajará a 8 ºC. Las ráfagas soplarán a entre 51 y 59 km/h, y el viento tendrá una intensidad de hasta 41 km/h.

Fuente: Mi8

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