Cada donante puede salvar 7 vidas: la importancia de la donación de organos y el funcionamiento en Mar del Plata

Argentina atraviesa un momento histórico en materia de donación y trasplante de órganos. Con cifras récord a nivel regional y un sistema que funciona de manera permanente, especialistas destacan el impacto positivo de la ley de donante presunto y el cambio cultural en torno a la donación. En Mar del Plata, la actividad se sostiene con programas de trasplante renal, hepático y de córnea.

Así lo explicó el Dr. Diego Fernández, cirujano y presidente de la Fundación Mar del Plata Trasplante, en diálogo con el periodista Nico Mondino por LU9 Radio Mar del Plata, donde remarcó que el país alcanzó y superó los niveles de donación previos a la pandemia y se consolida como uno de los referentes de la región.

Argentina, entre los países con mayor donación de órganos

Fernández señaló que el crecimiento en la donación de órganos es el resultado de un trabajo sostenido durante años y de un marco legal que acompañó ese proceso. Explicó que antes de 2019 ya se observaba un aumento progresivo, con una pausa obligada en 2020 por la pandemia, pero que luego la tendencia volvió a fortalecerse.

En ese sentido, destacó que Argentina hoy se ubica entre los países con mayores niveles de donación de la región, a la par de Estados Unidos, y con España como referencia internacional. Este escenario permite que actualmente se realice un trasplante cada 4, 5 o 6 horas, incluso durante fines de semana y feriados.

El impacto de la ley de donante presunto

El presidente de la Fundación Mar del Plata Trasplante consideró que la ley de donante presunto, sancionada en 2019, fue clave para ampliar las posibilidades de trasplante. Explicó que, al no manifestar la negativa, todas las personas adultas son consideradas donantes, lo que evita perder oportunidades valiosas.

No obstante, remarcó que el cambio no fue solo legal, sino también comunicacional. Indicó que se dejó atrás una mirada basada en el miedo y la desinformación para dar paso a una comunicación positiva, centrada en historias reales y en el impacto concreto que tiene la donación de órganos en la vida de las personas.

Trasplantes en Mar del Plata: qué se hace y por qué no siempre hay cifras constantes

En el plano local, Fernández detalló que Mar del Plata cuenta con programas de trasplante renal, hepático y de córnea. Aclaró que las cifras no son constantes y suelen ser menores que las del promedio nacional, ya que dependen de múltiples factores.

Según explicó, hay meses con varios procedimientos y otros sin actividad, lo que responde a la disponibilidad de órganos y a la compatibilidad entre donante y receptor. «No es una práctica programable», señaló, al referirse a la complejidad del proceso.

El «milagro del trasplante» y los tiempos críticos

El cirujano explicó que no todos los órganos presentan las mismas condiciones. Mientras que tejidos como la córnea pueden almacenarse porque no requieren circulación sanguínea, órganos vitales como el riñón o el hígado tienen tiempos muy limitados.

En particular, indicó que el hígado cuenta con apenas ocho horas entre la ablación y el implante, lo que obliga a que todo coincida de manera precisa: compatibilidad, tamaño y estado del receptor. A ese momento único lo definió como el «milagro del trasplante», ya que no puede postergarse ni rechazarse cuando se presenta la oportunidad.

Un mensaje a la comunidad: hablar de la donación en familia

Como cierre, Fernández dejó un mensaje claro a la comunidad: aceptar la donación de órganos y comunicar esa decisión a los seres queridos. Señaló que cualquier persona puede estar, en algún momento, del lado del donante o del receptor, y que la donación representa una oportunidad concreta de vida.

Recordó además que cada donante puede salvar hasta siete vidas, y definió la donación de órganos como un acto solidario y altruista que sostiene un sistema de salud preparado para responder cuando más se lo necesita.

