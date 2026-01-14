Calentamiento global: los tres últimos años fueron los más calurosos de la historia

Si bien el 2025 terminó en el tercer lugar de la tabla histórica de temperatura anual promedio (primero fue el 2024 y segundo el 2023), advierten los expertos que la tendencia al calentamiento se mantiene en niveles críticos.

El Servicio de Cambio Climático de Copérnico (C3S), dependiente de la Unión Europea, informó este miércoles que 2025 se posicionó como el tercer año más caluroso registrado a escala global. De acuerdo con la serie histórica, la temperatura media del planeta quedó apenas 0,01 grados Celsius por debajo de la registrada en 2023 y a 0,13 grados del récord absoluto alcanzado en 2024.

El reporte remarca que los años 2023, 2024 y 2025 conforman el trienio más cálido desde que existen mediciones confiables, lo que reafirma una dinámica de calentamiento acelerado que genera creciente alarma en la comunidad científica internacional.

Lectura de la serie histórica reciente

Si bien 2025 no logró superar el máximo histórico marcado en 2024 que continúa encabezando el ranking como el año más caluroso, la escasa diferencia entre estos períodos evidencia que la variabilidad climática natural, asociada a fenómenos como El Niño y La Niña, está siendo desplazada por el impacto del calentamiento de origen humano.

Récord vigente: 2024 se mantiene como el año con mayor temperatura media global, 15,1° Celsius , superando por primera vez por más de 1,5°C (+1,6 °C) el promedio anual de temperatura preindustrial (1850-1900), de 13,5° C.

2024 se mantiene como el año con mayor temperatura media global, , superando por primera vez por más de 1,5°C (+1,6 °C) el promedio anual de temperatura preindustrial (1850-1900), de 13,5° C. Segundo lugar: 2023, con una diferencia de 0,13° C respecto al récord.

2023, con una diferencia de 0,13° C respecto al récord. Tercer lugar: 2025, prácticamente igual a 2023 (0,1° C menos), sosteniendo una anomalía térmica que supera los umbrales de seguridad planteados en el Acuerdo de París.

El calor seguirá toda la semana, aunque con un alivio el jueves.

Desde Bruselas, referentes del programa Copérnico señalaron que 2025 estuvo atravesado por episodios climáticos extremos, entre ellos prolongadas olas de calor en los océanos y lluvias intensas en distintas regiones del mundo. «El hecho de que 2025 sea el tercer año más caluroso, incluso sin la influencia plena de un evento de El Niño tan fuerte como el de 2024, es un testimonio de la inercia del calentamiento global», advirtieron los especialistas.

El documento concluye que la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero continúa siendo el único camino posible para contener el incremento sostenido de estas anomalías térmicas, que representan una amenaza directa para la biodiversidad y la seguridad alimentaria a nivel mundial.

Fuente: Diario Popular

