Calorcito, pero mucho viento: cómo estará el clima este jueves 9 de octubre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada parcialmente nublada y con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Costa de Mar del Plata.

Tras una calurosa jornada de miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima un jueves con temperaturas agradables y la presencia de algunos vientos en Mar del Plata.

En la mañana, predominarán 17 grados con vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el noroeste. Además, se registrarán ráfagas de hasta 60 km/h.

Asimismo, en la tarde, la temperatura alcanzará su máxima esperada para hoy: 24 grados, mientras que en la noche descenderá hasta los 19 grados.

