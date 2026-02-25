¿Cambios en el cuerpo y energía? Todo lo que necesitas saber sobre el climaterio

En ‘Tarde para Armar’, programa que se transmite de 13 a 17 horas por LU9 Mar del Plata, Stefania Gemelli, nutricionista, invita a la comunidad a una charla abierta y gratuita sobre el climaterio en la mujer.

La licenciada en nutrición Stefanía Gemelli y la cardióloga Fernanda Petrucci encabezarán un encuentro destinado a mujeres de entre 45 y 55 años. Será este viernes 27 de febrero, de 18 a 20, con entrada libre y sin inscripción previa.

La propuesta busca brindar información clara sobre los cambios físicos y emocionales del climaterio, una etapa que -según advirtieron- «suele ser bastante silenciosa en el ámbito clínico».

Cuándo y dónde será la charla

Este viernes 27 de febrero se realizará en Mar del Plata una charla abierta a la comunidad sobre el climaterio en la mujer. El encuentro tendrá lugar de 18 a 20 en el Centro Castilla y León, ubicado en Hipólito Yrigoyen 2067.

La actividad es con entrada libre y gratuita y no requiere inscripción previa. Desde la organización recomendaron acercarse unos minutos antes del inicio para facilitar el ingreso.

La licenciada en nutrición Stefanía Gemelli explicó que la convocatoria apunta a mujeres que estén atravesando cambios físicos y emocionales y que muchas veces no saben si son propios de la edad o si requieren consulta médica. En ese sentido, señaló que la charla busca que no tengan que transitar esta etapa solas y que puedan llevarse información clara para cuidarse «hoy y en el futuro».

Qué es el climaterio y por qué es importante hablarlo

Gemelli detalló que el climaterio es una etapa que se da, en general, entre los 45 y 55 años y que abarca la perimenopausia, la menopausia y la postmenopausia. Está vinculada a la pérdida de la edad fértil y conlleva múltiples cambios a nivel físico.

Entre ellos, mencionó el aumento del riesgo cardiovascular, modificaciones en la composición corporal y síntomas como problemas en el descanso. Remarcó que es fundamental prevenir y contar con información adecuada, ya que se trata de un proceso biológico natural del que «no se suele hablar mucho».

Además, sostuvo que muchas mujeres llegan al consultorio con miedo y confusión porque sienten cambios físicos y emocionales y perciben que su cuerpo «les es ajeno». Según indicó, la falta de espacios de información profundiza esa sensación.

Cambios hormonales y aumento de peso

Desde el enfoque nutricional, la profesional explicó que una de las consultas más frecuentes está vinculada al aumento o redistribución del peso corporal.

En ese sentido, señaló que muchas mujeres refieren que hacen lo mismo de siempre, comen igual y mantienen su actividad física, pero notan que su cuerpo cambia. Aclaró que esto se debe a transformaciones hormonales propias de la etapa, que generan una redistribución de la grasa -con mayor localización en la zona abdominal- y una disminución del gasto calórico diario.

Gemelli subrayó que estos cambios no son culpa de la mujer ni significan que esté haciendo algo mal, sino que forman parte de un proceso biológico. Por eso, destacó la importancia de acompañar esta etapa con información y contención.

Sin dietas restrictivas y con enfoque integral

Respecto al abordaje nutricional, la licenciada aclaró que no se hará hincapié en dietas restrictivas ni en listas de prohibiciones. Según explicó, el objetivo es brindar herramientas personalizadas que permitan cuidar la presión arterial, el colesterol y la composición corporal.

También participará de la charla la doctora Fernanda Petrucci, médica cardióloga, quien aportará su mirada sobre el impacto cardiovascular del climaterio.

Al finalizar la exposición, se abrirá un espacio para preguntas del público y habrá premios y sorteos aportados por empresas locales que acompañan la iniciativa.

Una iniciativa impulsada por una asociación civil

La actividad es promovida por la asociación civil ‘Yubare’, que impulsa la educación como herramienta de transformación social. Según explicó Gemelli, la entidad genera redes entre personas que necesitan información y profesionales que puedan brindarla.

A partir de esa articulación surgió la idea de crear este ciclo de charlas en Mar del Plata, con el objetivo de ofrecer un espacio enriquecedor para la comunidad.

La invitación está abierta a mujeres de la ciudad y también a que convoquen a madres, hermanas y amigas interesadas en conocer más sobre el climaterio y cómo atravesarlo de manera saludable.

