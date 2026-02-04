Caminos que inspiran: El espíritu de Santiago de Compostela llega a Mar del Plata

El próximo jueves 12 de febrero, el Colegio Don Orione será sede de un encuentro abierto para compartir experiencias, consejos y el sueño de emprender la histórica peregrinación española.

Mar del Plata se prepara para vivir una jornada donde la distancia con Galicia se acorta a través del relato y la emoción. Bajo el lema «Caminos que inspiran», el Centro Gallego de Mar del Plata invita a toda la comunidad a participar de una charla informativa y testimonial sobre el Camino de Santiago, una de las rutas culturales y espirituales más importantes del mundo.

El encuentro tendrá lugar este jueves 12 de febrero a las 19:00 h en las instalaciones del Colegio Don Orione, ubicado en Quintana 3350. La propuesta busca reunir a dos grupos fundamentales: aquellos «veteranos» que ya han completado alguna de las rutas jacobeas y desean compartir sus vivencias, y aquellos aspirantes que están empezando a soñar con colgarse la mochila por primera vez.

«Es el momento de empezar a soñar y dar los primeros pasos», señalan desde la organización. La charla no solo abordará aspectos logísticos de los diferentes trazados (Camino Francés, Portugués, del Norte, entre otros), sino que pondrá el foco en la experiencia humana y transformadora que significa peregrinar hacia la tumba del Apóstol.

La invitación es abierta a todo el público interesado en sumergirse en esta aventura que, según los organizadores, comienza mucho antes de llegar a España: comienza este jueves en Mar del Plata.

Información útil:

Fecha y hora: Jueves 12 de febrero, 19:00 h.

Lugar: Colegio Don Orione (Quintana 3350, MDP).

Colegio Don Orione (Quintana 3350, MDP). Contacto e informes: Teléfono local: (223) 596-4051 WhatsApp internacional: +34 634 64 82 45



