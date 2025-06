Caravana de motos mortal: inician una causa por las amenazas contra el conductor del auto

La Fiscalía N° 4 inició una causa para investigar las amenazas que recibe por redes sociales el joven que manejaba el auto contra el que chocó la caravana de motos en la que murió Franco Agustín Maiorano (18).

“El único culpable acá sabemos quién es: el de la moto que me choca primero. Pero es increible que no entiendan los hechos. No me mataron a pesar de que lo intentaron y cada vez hay más amenazas a mí, mi casa, mi familia”, había contado Gianluca en diálogo con LA CAPITAL.

Ante esta situación, el fiscal Fernando Berlingeri -quien reemplaza por estos días a Constanza Mandagarán- inició una investigación en la que intenta establecer quiénes están detrás de los perfiles de redes sociales que amenazan al joven y cuál es la peligrosidad que conllevan esas palabras.

También evalúan extender la calificación del delito a incitación al delito, ya que estos mensajes en redes sociales, muchos de ellos públicos, promueven actos de violencia contra el conductor del auto.

Para prevenir que estas amenazas pudieran concretarse, la Justicia ordenó a la policía a vigilar la casa del joven, realizar rondines y garantizar su seguridad.

Paralelamente, el fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, intensifica la búsqueda del motociclista que impactó primero contra el Chevrolet Corsa, ya que es a quien se le imputará el delito de “homicidio culposo” por la muerte de Maiorano.

Ese joven motociclista, que en el video que se viralizó se ve que impacta de lleno mientras conducía en contramano por la avenida Fortunato de la Plaza, no sería ninguno de los heridos que fueron trasladados al Hospital Interzonal ni al Hospital Privado de la Comunidad. Según trascendió, a ese joven lo habrían cargado a un auto para retirarlo de la escena del siniestro y no hay registros en los nosocomios locales de ingresos de alguna persona con heridas de un choque o similar.

El fiscal aguarda por los resultados finales de las pericias mecánicas y accidentológicas, con las que podrá determinar a qué velocidad iban las motos y tener más detalles de cómo fue el siniestro fatal. También intenta determinar en qué motos iban Maiorano y el resto de los heridos que permanecen hospitalizados y espera por los informes de la policía que indicarán si las motos secuestradas -en principio solo dos, una Honda Wave y una Zanella ZB- tenían pedido de secuestro o no.

Por otra parte, tras la declaración de Gianluca, no solo quedó una causa por “homicidio culposo”, si no que también se inició una por “tentativa de homicidio”, ya que tras el impacto contra las motos, lo golpearon, asaltaron y le habrían gatillado para matarlo.

Picadas ilegales y caravanas

Seis de los siete motociclistas heridos que participaron de la trágica caravana de motos, incluido el joven de 18 años que perdió la vida, no tenían registro de conducir.

Se estima que, en cada picada ilegal o caravana se juntan entre 100 y 200 motociclistas, que luego circulan por la ciudad de manera imprudente, mientras hacen piruetas o willys, por lo que el número de jóvenes sin registro podría ser alarmantemente alto.

Las picadas ilegales y las caravanas de motociclistas se realizan cada jueves y domingo y rotan por diferentes puntos de la ciudad, como puede ser la avenida Antártida Argentina, Luro y Brasil, Punta Mogotes o la rotonda del Faro. En esta oportunidad, esa caravana de motociclistas o manada se descontroló todavía más y terminó en tragedia, con el choque a un auto en la avenida Fortunato de la Plaza y Talcahuano y la muerte de un joven de 18 años.

Además, otros cinco varones de entre 19 y 26 años resultaron gravemente heridos, al igual que una mujer de 20 años.

FUENTE: La Capital

