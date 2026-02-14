Carnaval frente al mar: Punta Mogotes se viste de fiesta con un gran desfile de murgas y batucadas

Este sábado 14 de febrero, la zona de balnearios se transformará en el epicentro del color y la alegría. Con entrada libre y gratuita, agrupaciones locales desplegarán su ritmo en una celebración pensada para toda la familia

La zona sur de Mar del Plata se prepara para vivir una de las jornadas más vibrantes de la temporada. Este sábado 14 de febrero, a partir de las 19:30 horas, el complejo de Punta Mogotes recibirá a la fiesta más colorida y popular del verano, con una propuesta abierta a toda la comunidad para disfrutar frente a la costa.

El evento, organizado por la Administración Punta Mogotes, se llevará a cabo sobre la calle colectora, específicamente frente a los balnearios 8 y 9 (zona del parque de Mogotes). La celebración busca integrar a vecinos y turistas en una noche inolvidable que rescata el espíritu tradicional de los festejos de carnaval.

El despliegue artístico contará con la participación de destacadas agrupaciones marplatenses que prometen llenar la noche de música y baile. Entre las murgas y batucadas confirmadas se encuentran:

Murga Caprichosa Alegría

Poderoza Kaydem

Batucada Vieja Escuela

Murga Parlantes en el Corazón

Batería Impacto

Murga Venganza de los Pobres

La invitación es abierta, con entrada libre y gratuita, consolidando a Punta Mogotes como un espacio de encuentro popular y cultural. Se recomienda a los asistentes acercarse temprano para disfrutar de un espectáculo que promete ritmo, color y toda la mística del carnaval junto al mar.

