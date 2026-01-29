«Carnaval puede ser el fin de semana récord de la temporada»: hoteleros y martilleros esperan un buen febrero

Hoteleros y martilleros coincidieron al tener expectativas positivas sobre febrero y el fin de semana largo de Carnaval. Además, esperan que el último fin de semana de enero impulse los niveles promedio de ocupación.

A días del cierre del mes más importante de la temporada de verano, desde los sectores abocados al alojamiento en la ciudad refirieron a Mi8 que la segunda quincena de enero se mantuvo «con un turismo parejo» que permitió que los departamentos alcancen una ocupación promedio del 70% y los hoteles se mantengan al rededor del 85% de plazas alquiladas durante los fines de semana.

«Desde la última semana de diciembre tuvimos un turismo parejo con una ocupación en la primera quincena de enero del 60% y durante la segunda del 70% pero con períodos de estadía más cortos, fluctuando con el clima y con mejoras los fines de semana. El fin de semana pasado fue de mucho turismo y esperamos que el último de enero vaya en la misma línea», remarcó Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros local a Mi8.

En ese sentido, Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, señaló que «el fin de semana anterior fue el mejor de todo enero con registros de más del 85% de ocupación». Esto generó el mejor registro del mes, mientras que «desde el lunes siguiente bajó el consumo en gastronomía y la ocupación, que se sostuvo cerca del 73%».

«En la segunda quincena de enero se mantuvo un 70% con la posibilidad de que aumente durante este último fin de semana. En la semana el porcentaje baja pero los findes llega a un 85 a 90%», aseguró el referente.

A días del inicio de febrero y a dos semanas de Carnaval, Rossi y Szkrohal coincidieron en las buenas expectativas. «Hay muchas consultas, va a ser importante cómo está el clima. Además, febrero se va a extender porque Carnaval cae sobre el inicio de la segunda quincena así que van a ser tres semanas buenas«, definió el martillero.

El presidente de la Aehg definió que «estamos primeros en los buscadores de reservas y Carnaval va a ser un fin de semana récord de la temporada si el tiempo acompaña, pero se va a reservar sobre la fecha, con el pronóstico del clima».

Los sectores más concurridos de Mar del Plata

Por otro lado, Skrohal aseguró que durante lo que va del verano la mayor cantidad de gente «se concentró en la parte céntrica»: «La juventud buscó mucho departamentos al rededor del Aldrey, pero el centro es donde se da la ocupación más alta y, a medida que te vas alejando, baja el porcentaje».

Para Rossi, por su parte, toda la zona costera representó la de mayor búsqueda, distribuyendo los niveles de ocupación de departamentos o plazas no hoteleras de forma homogénea. «Sigue la tendencia de los jóvenes de ir hacia el sur», remarcó.

«El poder adquisitivo del trabajador que va a la hotelería de menos estrellas se nota y genera retracción en esa gama. Pasa lo mismo con la gastronomía: los restaurantes de vanguardia o de primera línea trabajan con reservas a dos o tres semanas. La nocturnidad tuvo una buena temporada de nuevo también. Son nichos puntuales que hace años trabajan bien y traccionan dando vigencia a la ciudad«, finalizó el hotelero.

