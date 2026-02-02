CARNAVALES Y EL ENDURO DE VERANO: VILLA GESELL SE POSICIONA COMO FAVORITA EN FEBRERO

Con una agenda cargada de actividades, Villa Gesell programó el carnaval más imponente de toda la costa con murgas y comparsas de todo el país. Además la competencia en arena más apasionante del año ya calienta motores.

El Secretario de Turismo y Cultura Emiliano Felice aseguró que “Estamos muy expectantes, es verdad que enero fue un mes donde si no fuera por la inercia que tiene nuestro destino más las políticas que impulsó la provincia con los descuentos y reintegros del Banco Provincia y la agenda de Recreo , estaríamos hablando de otra situación pero Villa Gesell siempre se reinventa y los turistas nos siguen eligiendo”.

Además de playas extensas, gastronomía y bosque, la ciudad también ofrece un calendario atractivo de fiestas y actividades para febrero:

ENDURO

El Enduro del Verano 2026 se desarrollará del 19 al 22 de febrero.

De la competencia, única en su tipo, participan más de 1.300 pilotos, muchos de los mejores a nivel nacional e internacional que se enfrentan a un circuito desafiante rodeado de un ambiente

vibrante y lleno de adrenalina ante un público de más de 130.000 espectadores.



CARNAVAL

Se llevará a cabo del 26 al 28 de febrero en el Boulevard Silvio Gesell, entre Paseos 101 y 103.

Cronograma de Eventos

Sábado 26:

19:40 hs: Standby (Disco-Funk-Rock)

20:10 hs: Comparsa Maravillas

21:00 hs: Comparsa Alexpamá (Maipú)

22:00 hs: Comparsa Aljiberá (Maipú)

23:00 hs: Santo Ritmo (Axe-Brasil)

Domingo 27:

19:40 hs: Carlos Orosco (Variado)

20:10 hs: Comparsa Arenas Doradas

21:00 hs: Comparsa «Monumental Salgueiro» (Entre Ríos)

22:00 hs: Comparsa «La Feliz» (Mar del Plata)

23:00 hs: NONPALIDECE

Lunes 28:

19:40 hs: Eólicos (Ska-Jazz)

20:10 hs: Comparsa Beixa

21:00 hs: Simplemente Anahí (Cumbia)

21:40 hs: Comparsa 25 de Mayo

22:30 hs: Los Pelones (Covers Pop-Rock)

Entrada y Actividades

La entrada es gratuita

Actividades para toda la familia, incluyendo música, desfiles de comparsas y números artísticos

