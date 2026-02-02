CARNAVALES Y EL ENDURO DE VERANO: VILLA GESELL SE POSICIONA COMO FAVORITA EN FEBRERO

Con una agenda cargada de actividades, Villa Gesell programó el carnaval más imponente de toda la costa con murgas y comparsas de todo el país. Además la competencia en arena más apasionante del año ya calienta motores.
El Secretario de Turismo y Cultura Emiliano Felice aseguró que “Estamos muy expectantes, es verdad que enero fue un mes donde si no fuera por la inercia que tiene nuestro destino más las políticas que impulsó la provincia con los descuentos y reintegros del Banco Provincia y la agenda de Recreo , estaríamos hablando de otra situación pero Villa Gesell siempre se reinventa y los turistas nos siguen eligiendo”.
Además de playas extensas, gastronomía y bosque, la ciudad también ofrece un calendario atractivo de fiestas y actividades para febrero:
ENDURO
El Enduro del Verano 2026 se desarrollará del 19 al 22 de febrero.
De la competencia, única en su tipo, participan más de 1.300 pilotos, muchos de los mejores a nivel nacional e internacional que se enfrentan a un circuito desafiante rodeado de un ambiente
vibrante y lleno de adrenalina ante un público de más de 130.000 espectadores.
CARNAVAL
Se llevará a cabo del 26 al 28 de febrero en el Boulevard Silvio Gesell, entre Paseos 101 y 103.
Cronograma de Eventos
- Sábado 26:
- 19:40 hs: Standby (Disco-Funk-Rock)
- 20:10 hs: Comparsa Maravillas
- 21:00 hs: Comparsa Alexpamá (Maipú)
- 22:00 hs: Comparsa Aljiberá (Maipú)
- 23:00 hs: Santo Ritmo (Axe-Brasil)
- Domingo 27:
- 19:40 hs: Carlos Orosco (Variado)
- 20:10 hs: Comparsa Arenas Doradas
- 21:00 hs: Comparsa «Monumental Salgueiro» (Entre Ríos)
- 22:00 hs: Comparsa «La Feliz» (Mar del Plata)
- 23:00 hs: NONPALIDECE
- Lunes 28:
- 19:40 hs: Eólicos (Ska-Jazz)
- 20:10 hs: Comparsa Beixa
- 21:00 hs: Simplemente Anahí (Cumbia)
- 21:40 hs: Comparsa 25 de Mayo
- 22:30 hs: Los Pelones (Covers Pop-Rock)
Entrada y Actividades
- La entrada es gratuita
- Actividades para toda la familia, incluyendo música, desfiles de comparsas y números artísticos