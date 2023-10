Carolina Píparo en Mar del Plata: «Si quieren una gobernadora que priorize la seguridad esa soy yo»

Participó de un encuentro con vecinos de la ciudad y los candidatos locales de La Libertad Avanza, junto a Salvador Baratta, quien ocupará el cargo de Ministro de Seguridad de la gestión libertaria.

Durante la tarde del miércoles la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires Carolina Píparo se reunió con vecinos de Mar del Plata y Batán, en un intercambio que mantuvo también con quienes integran la Lista local de La Libertad Avanza. Estuvieron presentes Rolando Demaio, que aspira a convertirse en intendente; Alejandro Carrancio, candidato a Senador provincial, Juliana Santillán, integrante de la lista de diputados nacionales.

Carolina Piparo dijo: “Nuestra gestión va a estar basada en que la inseguridad no condicione más nuestras vidas, así que si quieren una gobernadora que priorize la seguridad esa soy yo” y continuó “se le pide a la policía que nos protejan pero se la mide con otra vara: cuando muere un delincuente es un escándalo nacional y cuando muere un policía – como ocurrió la semana pasada – , nadie se escandaliza. Yo si me escandalizo, porque los están matando como moscas, esa es la realidad de la policía, nadie sale a respaldarlos y ni siquiera hay ministros que tengan el gesto de ir a un velorio de un policía”.

En el encuentro se planteó la preocupación por el flagelo de la inseguridad que acecha a General Pueyrredón como a otros municipios bonaerenses. En este marco, el ex comisario Baratta afirmó que trabajará para terminar con los motochorros, y dará una fuerte lucha contra el narcotráfico y los delincuentes.

Siguiendo con un línea de mano justa, como es común escuchar al candidato a intendente de Javier Milei en General Pueyrredon, Rolando Demaio dió a conocer datos escalofriantes sobre la inseguridad en nuestro partido.

La actual gestión municipal “tiene el promedio de 3 víctimas de crímenes violentos por mes y la ciudad parece que fuera una zona liberada a la delincuencia, por eso vamos a crear un Consejo Municipal de Seguridad donde van a intervenir todas las fuerzas, las Ongs, los foros y los profesionales relacionados con la materia, y como intendente me voy a poner al frente de la seguridad, compartiendo con la Departamental, día a día este problema”

“Vamos a trabajar codo a codo, mejorando la actividad en el COM, poniéndole más personal, mejorando la cantidad de cámaras, haciéndole los mantenimientos correspondientes, proveyendo de conectividad wiffi a la ciudad para que las cámaras de los domicilios individuales tambien se puedan conectar al COM y poner personal en pantalla para que sean vigiladas, porque lamentablemente hoy esas cámaras no sirven para prevenir el delito, para lo único que sirven es como prueba judicial de que hubo un asesinato o le robaron a alguien. De este modo, junto con un trabajo organizado y estratégico con las fuerzas policiales, vamos a lograr bajar la tasa de criminalidad en todo el partido de General Pueyrredon”, finalizo el economista y candidato a intendente Rolando Demaio.

