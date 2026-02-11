¡Celebramos el cumpleaños de Mar del Plata con el alfajor gigante más grande del país!

En el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad, Mar del Plata será nuevamente escenario de uno de los eventos más esperados y tradicionales: la presentación del alfajor gigante, una propuesta que combina identidad local y celebración popular.

La actividad se llevará a cabo el domingo 15 de febrero, a partir de las 15 hs, en el Museo MAR, un espacio emblemático de la ciudad que recibirá a vecinos, turistas y familias para compartir una jornada festiva. En esta edición, el alfajor gigante alcanzará un peso de 720 kilogramos, superando la marca lograda el año pasado y consolidándose como un nuevo récord.

El evento forma parte de las actividades oficiales por el cumpleaños de Mar del Plata y busca poner en valor uno de los productos más representativos de la ciudad: el alfajor. Año tras año, esta iniciativa convoca a miles de personas que se acercan para ser testigos de la elaboración y presentación de esta pieza única, que ya se convirtió en un clásico de los festejos.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar del clima festivo, participar del momento del corte y posterior reparto del alfajor, y celebrar juntos un nuevo aniversario de la ciudad. La propuesta está pensada para todas las edades y tiene como objetivo reforzar el sentido de pertenencia y orgullo marplatense, además de promover el encuentro comunitario.

La elección del Museo MAR como sede del evento responde a su importancia cultural y a su capacidad para albergar actividades de gran convocatoria, ofreciendo un entorno adecuado para este tipo de celebraciones populares. De esta manera, el alfajor gigante no solo se presenta como un atractivo gastronómico, sino también como un evento cultural que forma parte de la identidad local.

Una vez más, Mar del Plata celebra su cumpleaños con una propuesta original que une tradición, creatividad y participación ciudadana, reafirmando su lugar como una de las ciudades más emblemáticas del país.

Comentarios

comentarios