Charo López vuelve con su noche de karaoke en Club TRI

Este domingo 25 de enero, desde las 23.30, el karaoke más divertido de la ciudad se vive en Mar del Plata.

Enero a puro canto y humor en Club TRI, este domingo 25 desde las 23.30, el club recibe una nueva edición de la Noche de Karaoke con Charo López, una propuesta pensada para compartir, reírse y animarse sin miedo al micrófono.

La consigna se mantiene intacta y es parte del encanto: no hace falta cantar bien, solo tener ganas de pasarla bien. Charo López, actriz, comediante y conductora, vuelve a ponerse al frente del evento con su estilo descontracturado, invitando al público a subir al escenario y cantar esos temas que todos conocen.

La musicalización estará a cargo de DJ GINA, que acompañará la velada con una selección de canciones para mantener el clima festivo durante toda la noche.

Una propuesta ideal para compartir entre amigos, risas y música, en una noche donde el karaoke se convierte en excusa para disfrutar.

📍 Club TRI – XX de Septiembre 2650

🗓 Domingo 25 de enero

⏰ Desde las 23.30

🎟 Entradas disponibles en Articket https://articket.com.ar/CANTAMOS-FATAL-KARAOKE-CON-CHARO-LOPEZ-25-1/

