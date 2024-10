Check Point Software informa sobre un aumento significativo de ciberataques en Argentina

Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), uno de los principales proveedores de seguridad cibernética con una plataforma basada en la nube y potenciada por IA, anunció un aumento en las ciberamenazas dirigidas a Argentina. En el último semestre, las organizaciones argentinas han sido objetivo de un promedio de 1.913 ciberataques semanales, lo que refleja un aumento global en las actividades maliciosas, especialmente los ataques de ransomware que explotan vulnerabilidades críticas.

Durante el CPX Argentina 2024, que se llevó a cabo en Buenos Aires con más de 260 asistentes, especialistas de Check Point abordaron los principales desafíos y soluciones en seguridad cibernética en la era de la inteligencia artificial (IA), destacando las estrategias más efectivas para que los CISOs y sus equipos enfrenten el escenario actual de amenazas cibernéticas en Argentina y el mundo.

Según información obtenida del Informe de Inteligencia de Amenazas Check Point Software, Argentina está experimentando un crecimiento constante en los ataques cibernéticos. Esto está en línea con el aumento que también se está registrando a nivel global, incluyendo el incremento de los ataques de ransomware que explotan vulnerabilidades.

“Argentina se encuentra en la mira de los cibercriminales. El aumento exponencial de ataques de ransomware, especialmente en sectores críticos como el financiero, representa una amenaza real para la economía y seguridad nacional. Desde Check Point ofrecemos una plataforma de ciberseguridad consolidada que permite proteger todas las superficies que una empresa puede tener como espacio de vulnerabilidad. Es imperativo que las organizaciones prioricen la ciberseguridad y adopten medidas proactivas para proteger sus datos y sistemas” señaló Gery Coronel, Country Manager, SoLA.

La defensa es el mejor ataque

Las soluciones tradicionales de protección de datos no están diseñadas para detectar y prevenir la filtración de datos en aplicaciones de IA generativa, ya que se basan en palabras clave y patrones estáticos predefinidos. No comprenden el contexto de los datos no estructurados típicos de estas solicitudes.

Los CISOs se enfrentan hoy en día a un entorno de seguridad cibernética en constante cambio, con amenazas sofisticadas y una creciente complejidad. Adoptar una solución integral, basada en la nube y alimentada por IA, proporciona la eficiencia necesaria para proteger el proceso de transformación digital, implementar una arquitectura de Zero Trust y abordar los desafíos de ciberseguridad.

“Las soluciones de seguridad tradicionales ya no son suficientes para hacer frente a la sofisticación de los ataques cibernéticos actuales. En este sentido, la inteligencia artificial está revolucionando la forma en que abordamos la ciberseguridad. Nuestro primer paso no sólo para descubrir el uso de la IA generativa en nuestros entornos, sino también para detener los eventos de fuga de datos antes de que ocurran en el nivel de indicación. Saber quién copia y pega, saber cómo lo usan, si están usando un motor de IA más riesgoso, si los datos de los clientes de nuestra empresa se están filtrando a la nube sobre la próxima adquisición o sobre un cliente. Éstos son problemas tremendamente difíciles que nuestra plataforma de Check Point impulsada por IA y entregada en la nube contribuye a solucionar.” expresó Brian Linder , CTO de Check Point.

Soluciones de IA y Zero Trust unificadas

Check Point Software ha desarrollado Infinity Platform, una respuesta integral a las amenazas actuales e inminentes. Esta solución de gestión centralizada y unificada aborda los desafíos de un panorama de amenazas en constante evolución. La plataforma utiliza IA en tiempo real para anticipar y prevenir riesgos, ataques desconocidos y phishing en todos los endpoints y servicios, desde centros de datos hasta dispositivos móviles e Internet.

“Uno de los problemas más grandes que tenemos en ciberseguridad, más allá de la falta de profesionales calificados que puedan enfrentarse a la demanda creciente, es que esos profesionales calificados no tienen el tiempo para hacer las tareas de ciberseguridad y se quedan en las tareas operativas. Ese es un problema gravísimo, ¿por qué? porque estamos procurando realizar logs y cuando se presenta un incidente, determinar que hubo un problema ahí podría tomar hasta más de dos horas, cuando todo ese proceso podría ser automático. Esta es la solución que viene a proveer Infinity Platform.” señaló Francisco Robayo, Head of Engineering, LATAM.

Además de la plataforma, la empresa ofrece servicios a través de los Check Point Infinity Core Services: operaciones y servicios de seguridad colaborativa, prevención y respuesta extendida (XDR), ThreatCloud AI e Infinity AI Copilot, respaldados por los servicios de seguridad gestionada, consultoría y entrenamiento 24/7.

Para más información sobre la plataforma Infinity de Check Point, haz clic en los siguientes enlaces, que muestran cómo la plataforma integra funciones avanzadas, como el Infinity ThreatCloud AI, con más de 50 mecanismos de IA para la prevención en tiempo real, y el asistente Infinity AI Copilot, que automatiza la gestión de seguridad.

