Círculo se lo ganó a Sansinena con el tiro del final

Se disfruta el doble. Porque ganarlo con una corrida memorable, en la última jugada del partido, tiene un sabor especial. Porque es la ratificación del buen momento de Círculo, porque estiró la racha positiva y porque el plantel no se cayó con ese empate que lo dejaba con un sabor agridulce, siguió buscando y encontró el premio en el segundo minuto de descuento más con el corazón que otra cosa. Enzo Astiz la aguantó, pivoteó y asistió, Matías Reali que venía de correr de área a área para defender, hizo lo mismo pero para atacar, enfrentó al arquero y definió con lucidez en un minuto del partido en el que muchas veces no responde ni la cabeza ni las piernas. El «Papero» derrotó 2 a 1 a Sansinena de General Cerri por la undécima fecha del Federal A, sacó 7 de los últimos 9 puntos y se afirma.

Hubo varias cosas positivas. Sobre todo en el segundo tiempo. En la primera mitad, lo más importante fue terminar con el arco en cero, porque Círculo la pasó mal. La cancha estaba imposible por la lluvia y le impedía desarrollar el juego que pretendía, no podía mover la pelota en el medio y el arco de Vaccaneo le quedaba muy lejos. Es más, la primera llegada en esa etapa fue en tiempo de descuento, con un tiro libre de Ever Ullúa que pasó por el medio de la barrera y fue devuelto por el palo. Antes, lo sufrió. No tanto por las llegadas del rival, pero sí porque se lo veía incómodo. Sansinena tuvo, de todas maneras, dos ocasiones claras para abrir el marcador, en una Juan Viera reventó el travesaño desde la medialuna y, en la otra, Delorte tocó de cachetada y la pelota se fue besando el palo derecho de Chiappero.

Gustavo Noto tomó nota y reaccionó rápido, corrigió en el vestuario, adentro Bruno Vedda para lastimar por afuera y afuera Garay que no podía hacer pie adentro. Y el capitán mostró su mejor versión de la temporada, estuvo imparable, llegó al fondo en más de una oportunidad, hizo padecer a Recalde y Achares que se escalonaban y no lograban contenerlo. A partir de eso, y del rearmado completo, Círculo empezó a dominar y lastimó. En pelota parada lo tuvo Nasif y el arquero visitante achicó rápido para sacar con la pierna. Las conexiones entre Vedda y Ullúa eran la esperanza del Papero y en una de esas llegó la apertura del marcador Tiraron una doble pared, lo derribaron al «14» y el «10» hizo honor a la camiseta y sacó un zurdazo bárbaro que pasó por encima de la barrera y se colgó del ángulo izquierdo de Vaccaneo que sólo atinó a mirar. Quedaban 10′ para el final y Sansinena no tenía ideas, Pájaro casi lo liquida con una corrida en la que le faltaron piernas para definir, pero había que sufrir hasta el final.

La visita apostaba a la pelota parada para Delorte y los centrales. Y un tiro libre a los 41′ le dio la igualdad. Bowen lanzó desde el costado, todos fueron a buscarla pero nadie la tocó y se metió suave por el segundo palo para un empate que empezaba a tener olor a poco. El final fue de ida y vuelta, Círculo iba y Sansinena respondía de contra. A los 45′, salió rápido el conjunto de Priseajniuc y, con lo justo, pudieron sacarla al córner. Nunca se hubiera imaginado el Papero lo que estaba por venir. El centro fue despejado y la pelota llegó a Astiz que estaba con un defensor. Por el costado pasó «volando» Reali, el goleador aguantó y tocó para que el «Bochi» comience la carrera interminable hacia el arco, parecía que se le frenaba, pero nunca perdió tranquilidad, controló, se acomodó y ante el achique del arquero definió al primer palo para desatar el festejo y la locura Rojiverde.

Sansinena sacó del medio, intentó meterla al área y el rechazo decretó el final. Triunfazo de Círculo que cambió el chip, que está confiado, que está en alza y ahora se va a San Luis a tratar de seguir sumando.

Fotos: Martín Angelini

Comentarios

comentarios