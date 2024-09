Club Once Unidos: Cómo finalizó la Nacional de Adultos Handball «A»

Las mujeres finalizaron como el quinto mejor equipo del país tras ganarle a Municipalidad de Maipú de Mendoza por 35-25. El año que viene estarán nuevamente dentro del mejor handball a nivel nacional, donde volverán a disputar la competencia.

La goleadora del encuentro fue Flor Ponce de León con 7 tantos, Magdalena López sumó 6, Candela Daibes y Martina Oyarzu se anotaron con 5, Lucía Reami y Paula Carucci sumaron 3, Paula Iribarren y Camila Viano con 2, Guadalupe Wampl y Agustina Eberwein completaron el marcador con un gol cada una.

Por el lado de los varones, lograron sellar su participación en la competencia con una victoria ante su par Ladricer de Tucumán. El triunfo fue por 23-18 y de esa manera finalizaron séptimos en el torneo. La próxima temporada disputarán el Nacional B.

Facundo Dolce fue el máximo anotador del encuentro con 4 goles para su cuenta personal, Agustín Zumpano, Alejandro Carotenuto y Martín Maya sumaron 3, Máximo Hankel y Santino Boado marcaron 2, Federico Zumpano, Tomás Noviello, Facundo Rossi, Francisco Castro, Julián Veron y Juan Ignacio Barredo aportaron un gol cada uno.

Resultados del día:

En Polideportivo «Islas Malvinas»:

Final: River Plate 27 – 23 Sedalo (femenino).

Tercer Puesto: Dorrego 26 – 18 Jockey Club (femenino).

Final: Dorrego 25 – Colegio Ward 20 (masculino).

Tercer puesto: Universitario 30 – 26 Sol de Mayo (masculino).

En Once Unidos:

5° y 6°: Once Unidos 35 – 25 Municipalidad de Maipú (femenino).

7° y 8°: Cumehue 37 – 23 Centro Asturiano (femenino).

5° y 6°: Sedalo 34 – 25 Municipalidad de Maipú (masculino).

7° y 8°: Once Unidos 23 – 18 Ladricer (masculino).

