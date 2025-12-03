Comienza la inscripción para la Colonia de Verano gratuita del EMDER

Está destinada a niños de 6 a 12 años y adultos mayores de 60 años: los cupos son limitados y las propuestas se realizan en los cuatro Polideportivos Barriales. Para anotarse, se debe ingresar en la web bit.ly/Colonia2026. Además se abren cupos en Aquagym y en Natación Terapéutica.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) informa que este viernes 5 comienza la inscripción para la Colonia de Verano 2026 en los Polideportivos Barriales. La oferta, tanto para niños de 6 a 12 años como para adultos mayores de 60 años, tiene cupos limitados, es completamente gratuita y se extiende durante enero y febrero.

La inscripción se realiza ingresando en bit.ly/Colonia2026. La Colonia de Verano funciona en el Polideportivo Las Heras ubicado en Av. Fortunato de la Plaza 8438, en el Polideportivo Libertad situado en Ituzaingó 8350, en el Polideportivo Centenario, en Tierra del Fuego 3150 y en el Polideportivo Colinas ubicado en Albert Einstein 1502 en horarios matutinos: los más chicos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y los adultos los martes y jueves en el mismo horario.

Al mismo tiempo, los Polideportivos Barriales reabren la inscripción con los cupos liberados en diciembre para las clases de Aquagym y de Natación Terapéutica a través del enlace bit.ly/Aquagym-Terapéutica. También se puede consultar por cupos en Pileta Libre. Desde el EMDER se recuerda que para realizar todas las actividades es obligatorio presentar DNI y apto médico vigente.

