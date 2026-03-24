Comienza la vacunación antigripal para el resto de los grupos de riesgo

Será en el Centro de Salud 1, de lunes a lunes de 8 a 18. Este martes feriado el horario es atención será de 8 a 13

A partir de este martes 24 de marzo, el Municipio -a través de la Secretaría de Salud- inicia la campaña de vacunación antigripal para niños entre los 6 y 24 meses, personas gestantes en cualquier trimestre del embarazo, puérperas (preferentemente antes del egreso de la maternidad), personas entre los 2 y 64 años con factores de riesgo y personal estratégico.

La campaña se desarrolla en el Centro de Salud 1. Este martes 24 de marzo, por el feriado nacional, la atención será de 8 a 13. Luego continuará con normalidad de lunes a lunes, de 8 a 18, incluidos sábados, domingos y feriados. A medida que se reciban nuevas dosis, el operativo se extenderá al resto de los CAPS..

En el caso de las personas con factores de riesgo, se considerará válida como orden vacunatoria un informe médico, acceso virtual al certificado o estudio complementario que corrobore su condición clínica.

Además, continúa la campaña para el personal de salud y personas mayores de 65 años que aún no se hayan aplicado la dosis correspondiente.

Cabe señalar que no se requerirá la presentación de la prescripción médica como un requisito excluyente para la vacunación y, además, se indica la vacunación con posibilidad de coadministración con otras vacunas.

La iniciativa se encuentra comprendida dentro del Calendario Nacional de Vacunación gratuito y obligatorio con el objetivo de inmunizar a la población más vulnerable frente a la gripe y disminuir los contagios antes del inicio de la temporada invernal, estación en la que aumenta el riesgo de transmisión viral. Las vacunas son distribuidas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Fuente: Mi8

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