Comienzan las actividades en los dos Centros de Familia en Mar del Plata

Este Programa es coordinado por la Secretaría de Niñez de Nación junto al Municipio de General Pueyrredon. Funcionarán en el Polideportivo Libertad y en la Casa Camet: habrá actividades para familias con hijos de 0 a 4 años, charlas y espacio de escucha.

A partir de esta semana comienzan los encuentros en el Centro de Familia del Polideportivo Libertad, ubicado en Ituzaingó 8350 y en el de Casa Camet, de la zona del lago de Parque Camet frente al Club Pueyrredon. Se trata de un espacio para madres, padres y referentes afectivos de niños de 0 a 4 años, pensado para acompañar el crecimiento desde el cariño y el juego.

Las actividades en el Polideportivo se realizarán todos los viernes de 10 a 12 y en el espacio de Parque Camet serán los lunes en el mismo horario. Allí las familias encontrarán un ámbito para compartir juegos que fortalecen el vínculo, descubrir lecturas para estimular el lenguaje y la imaginación, aprender sobre alimentación saludable para la primera infancia y disponer de un espacio de escucha, apoyo y acompañamiento.

Esta propuesta forma parte del Programa que lleva a cabo la Secretaría de Niñez del Ministerio de Capital Humano de Nación, junto al Municipio de General Pueyrredon, a través de su Secretaría de Desarrollo Social, y que incluye también una serie de vouchers para que chicos de 6 a 17 años de la zona norte de la ciudad realicen actividades artísticas, deportivas y recreativas en distintas instituciones.

La iniciativa, en esta oportunidad, está orientada a las personas adultas involucradas en la crianza de niños de hasta 4 años bajo la premisa de promover una forma de estar presentes en el proceso de desarrollo de las infancias, con la idea de aprender juntos y disfrutar de un momento especial con sus hijos.

Estas acciones son sin costo para los beneficiarios y abiertas, es decir, no requieren inscripción ni reserva previa y estarán guiadas por personal capacitado para motivar la interacción y llevar adelante el acompañamiento necesario en esta etapa de la vida de los niños.

El Programa Centros de Familia busca promover la participación y el desarrollo pleno y en libertad, en todas las facetas y franjas etarias, con especial apoyo a las familias que crían, para fomentar la salud, los vínculos sólidos y el fortalecimiento de los espacios comunitarios.

