Comienzan los talleres de salud integral para adolescentes en escuelas de la ciudad

La propuesta, que se desarrolla por décimo año consecutivo, está dirigida a estudiantes de 4º, 5º y 6º año y aborda temáticas como salud sexual, hábitos saludables y salud mental. Las instituciones educativas interesadas en participar pueden comunicarse vía WhatsApp al 223 594 3464, donde se coordina la realización de los talleres.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud, da inicio a una nueva etapa de los talleres de salud integral para adolescentes, destinados a escuelas secundarias municipales, provinciales y privadas, así como a hogares convivenciales.

Durante 2025 participaron 1055 jóvenes de 4º, 5º y 6º año, como parte de esta propuesta de promoción y prevención en el ámbito educativo.

En detalle el Programa Municipal de Salud Integral del Adolescente está destinado a jóvenes de entre 12 y 19 años y funciona con un equipo interdisciplinario conformado por distintas especialidades, los encuentros se trabajan con estudiantes del segundo ciclo del nivel secundario donde se abordan temáticas como salud sexual, cuidados del cuerpo, hábitos saludables y salud mental, en espacios de consultas, diálogo e información.

Las instituciones educativas interesadas en participar pueden comunicarse vía WhatsApp al 223 594 3464, donde se coordina la realización de los talleres.

Entre los servicios de salud para adolescentes se incluyen controles de salud integral, vacunación del calendario, consejería en salud sexual, entrega de métodos anticonceptivos, testeos de enfermedades de transmisión sexual, consultas en nutrición y cardiología, PAP, odontología y espacios de escucha y orientación.

Para más información, los interesados pueden ingresar www.mardelplata.gob.ar/saludyadolescencia

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