Megaoperativo: allanan una veintena de viviendas en una causa por narcotráfico

Se trata de una investigación d la justicia federal que incluye un gran despliegue policial dirigido por la División de Delitos Complejos.

En el marco de una investigación de la justicia federal por narcotráfico se realiza en estos momentos un megaoperativo que incluye una veintena de allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

En un despliegue policial extraordinario, la justicia federal autorizó los allanamientos de al menos 20 viviendas ubicadas en distintos puntos de la ciudad en el marco de una investigación por tráfico de drogas que lleva adelante el fiscal Santiago Eyherabide.

Uno de los allanamientos tuvo lugar en una vivienda de Cerrito y 49.

Según fuentes consultadas por Mi8, los allanamientos que incluyen viviendas en los barrios Cerrito Sur, San Patricio y Libertad, están a cargo de la División de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense. Durante las primeras horas del día de hoy, una gran cantidad de móviles y personal policial se concentró en los playones de estacionamiento del estadio José María Minella y desde allí partieron a los distintos puntos de conflicto.

Fuente: Mi8

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