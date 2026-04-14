Por qué EEUU e Irán no logran un acuerdo en la guerra en Medio Oriente: la condición clave

La diferencia sobre el programa nuclear y los plazos de suspensión mantiene trabadas las negociaciones en medio de la escalada regional.

Estados Unidos e Irán mantienen bloqueadas las negociaciones en medio de la guerra en Medio Oriente, sin lograr avances concretos tras el último intento de diálogo, en un contexto de creciente tensión militar, presión económica y diferencias persistentes que impiden alcanzar un entendimiento entre ambas potencias.

La condición que traba el acuerdo entre EEUU e Irán

El principal punto de desacuerdo radica en el programa nuclear iraní y, en particular, en la duración de la suspensión del enriquecimiento de uranio. Durante las conversaciones del fin de semana en Islamabad, Teherán propuso detener sus actividades nucleares por un período de hasta cinco años, mientras que la administración de Donald Trump rechazó esa oferta y exigió extender la moratoria a 20 años.

La diferencia en los plazos terminó por frustrar las negociaciones encabezadas por el vicepresidente J.D. Vance, que no lograron alcanzar un consenso antes de la entrada en vigor del bloqueo militar estadounidense sobre los puertos iraníes. Pese al fracaso, ambas partes dejaron abierta la posibilidad de retomar el diálogo en una nueva ronda.

Estados Unidos exige una suspensión más extensa que la propuesta por Irán.

Escalada de tensiones y amenazas cruzadas

Tras el estancamiento diplomático, la tensión en la región volvió a escalar. Desde la Guardia Revolucionaria iraní advirtieron que desplegarán “nuevos métodos de guerra” si sus puertos son atacados, mientras que el portavoz militar Ebrahim Zolfaghari aseguró: “Ningún puerto en el golfo Pérsico y el mar de Omán estará a salvo”.

Por su parte, el Pentágono confirmó que bloqueará todos los buques que entren o salgan de puertos iraníes, aunque permitirá el tránsito de embarcaciones que no tengan como origen o destino esos puertos a través del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.

El estrecho de Ormuz vuelve a ser clave en la presión sobre Irán. Reuters

El conflicto ya comenzó a reflejarse en los mercados. Desde febrero, el precio del petróleo aumentó más de un 50%, con el barril Brent alcanzando los u$s102 antes de estabilizarse en torno a los 99. Este escenario refuerza la presión internacional en medio de una crisis energética que afecta a múltiples economías.

La estrategia de Washington apunta a limitar los ingresos de Irán por exportaciones de crudo y forzar concesiones en el plano nuclear, mientras algunos aliados europeos, como el Reino Unido, optaron por no sumarse al bloqueo, marcando diferencias dentro del escenario internacional.

Líbano, otro eje que complica el acuerdo

Otro factor que dificulta un entendimiento es la exigencia de Irán de incluir a Líbano en cualquier acuerdo de alto el fuego. Los ataques israelíes en ese país, especialmente en zonas como Bint Jbeil, se convirtieron en un punto central dentro de las demandas de Teherán, que busca incorporar a su aliado Hezbolá en la negociación.

El frente en Líbano complica las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

En paralelo, el conflicto continúa dejando un alto costo humano. En Irán se registraron al menos 1.701 civiles muertos, mientras que en Líbano los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá superan los 2.000 fallecidos y provocaron más de un millón de desplazados. A esto se suman víctimas en Israel, países del Golfo y entre las fuerzas estadounidenses.

Aunque las negociaciones siguen abiertas, las diferencias estructurales entre las partes y la escalada en el terreno mantienen lejano, por ahora, cualquier acuerdo duradero.

Fuente: Ámbito

Comentarios

comentarios