Comienzan recorridos guiados para avistar aves en las Lagunas de Punta Mogotes

Este sábado comenzará una serie de recorridos guiados por la zona de las Lagunas de Punta Mogotes con el objetivo de acercar al público a la observación de aves y a la riqueza natural del lugar. La iniciativa impulsada por la Administración del Ente propone salidas abiertas para vecinos y turistas interesados en conocer la biodiversidad que rodea a uno de los espacios más valiosos del sur marplatense.

Juan, uno de los organizadores, explicó que la propuesta surge a partir de notar el desconocimiento general sobre la variedad de especies que habitan la zona. “Muchas veces a todas las aves se las llama patos, pero acá hay una diversidad enorme”, señaló, destacando que entre las lagunas y la reserva del puerto se registraron casi doscientas especies distintas.

Durante las salidas se irán identificando las aves más frecuentes y explicando sus características, con la intención de revalorizar el entorno natural.

Para participar, los interesados deben inscribirse previamente a través del Instagram SanAntonio.birding, donde figura un número de contacto para dejar los datos personales. La actividad es apta para toda la familia y no tiene costo.

El primer encuentro será este sábado a las 18.30, con punto de reunión a las 18.15 en el helipuerto, junto a la UPA. Desde allí partirá el recorrido guiado por la laguna, donde los participantes podrán descubrir especies residentes y migratorias, aprender a reconocerlas y disfrutar de una experiencia de contacto directo con la naturaleza.

