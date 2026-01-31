Cómo estará el clima este sábado 31 de enero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada mayormente nublada con una temperatura máxima de 25 grados.

Para despedir el primer mes del año, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada de sábado con una leve probabilidad de lluvias aisladas.

En la mañana se presentarán 22 grados, con vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sector noreste y ráfagas de hasta 50 km/h. Asimismo, la probabilidad de tormentas será de entre el 10 y el 40%.

Durante la tarde, la temperatura aumentará hasta una máxima de 25 grados, con ráfagas más intensas de entre 51 y 59 km/h.

Finalmente, para la noche del sábado, el termómetro indicará un descenso hasta los 20 grados.

Fuente: Mi8

