Cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo mayormente despejado durante todo el sabado.

El primer fin de semana de diciembre iniciará con una jornada de sábado que tendrá cielo mayormente despejado y una máxima apenas por encima de los 20 grados, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En la mañana, la temperatura será de 21 grados, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sector este y cielo parcialmente nublado.

Para la tarde, apenas subirá un grado la temperatura, tocando la máxima esperada para el sábado. El viento, bajará su intensidad a entre 7 y 12 km/h.

Durante la noche, la temperatura bajará hasta los 12 grados, con vientos que subirán su intensidad a entre 23 y 31 km/h desde el noreste. Además, se registrarán ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

