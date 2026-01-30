Cómo estará el clima este viernes 30 de enero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una leve probabilidad de chaparrones y una temperatura máxima de 25 grados.

Para el cierre de la última semana de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada de viernes con una leve probabilidad de chaparrones.

En la mañana se presentarán 21 grados, con vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sector este y ráfagas de hasta 50 km/h. Asimismo, la probabilidad de chaparrones se mantendrá hasta la noche entre un 10 y un 40%.

Durante la tarde, la temperatura aumentará hasta una máxima de 25 grados, con ráfagas más intensas de entre 51 y 59 km/h.

Finalmente, para la noche del viernes, el termómetro indicará un descenso hasta los 22 grados.

Fuente: Mi8

