Cómo se celebra la Navidad en el mundo y 11 tradiciones completamente desconocidas en Argentina

Cuáles son las costumbres sorprendentes que revelan diversidad, historia y sentidos distintos de una fecha esperada por la gran mayoría.

En Argentina, cada fin de año se repite una escena conocida con mesas largas, calor intenso y una cábala que nunca falta. Para muchos, estrenar una bombacha rosa durante la noche del 24 de diciembre es una promesa silenciosa de amor y buena suerte para el año que empieza. Esta tradición de Navidad se hereda, se comenta en voz baja y se respeta casi sin preguntas.

Esa mezcla de rituales populares y celebraciones familiares también se replica en otras partes del planeta, aunque con reglas muy distintas. La Navidad adopta formas inesperadas según la cultura, el clima y las creencias de cada sociedad. Mirar lo que ocurre fuera del país permite entender que no existe una sola manera de vivir estas fiestas. Todas las tradiciones conviven, incluso cuando su origen no es del todo claro o su sentido fue mutando con el tiempo.

Navidad en el mundo: 11 tradiciones según cada cultura

Más allá de las diferencias, muchas celebraciones cumplen una función similar: marcar un cierre y un reinicio, reforzar la pertenencia a un grupo y transmitir valores de generación en generación.

Algunas costumbres nacieron de creencias religiosas, otras de relatos populares o incluso de estrategias comerciales que con el tiempo se naturalizaron. Entender ese entramado ayuda a leer la Navidad no solo como una fecha del calendario, sino como un espejo de cada sociedad, con sus miedos, deseos y formas particulares de celebrar.

1. España: el Tió de Nadal

En Cataluña, un tronco con cara reparte regalos tras ser golpeado por los chicos. Se lo alimenta durante días y luego “defeca” obsequios. Esta tradición comienza el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Hasta la Nochebuena se lo alimenta y es en Navidad que llega la mejor parte.

El tió de Nadal, también llamado caga tió, tiene su origen en zonas rurales por el solsticio de invierno, con la idea de atraer abundancia en los meses fríos del año. Entonces, se quemaba un tronco de madera para dar calor y luz. Con el correr de los años, la tradición fue mutando a lo que se conoce hoy en día.

2. Japón: pollo frito en Navidad

Una campaña publicitaria de los años 70 transformó a una cadena de comida rápida en protagonista del 25 de diciembre. Encargar pollo frito de KFC con anticipación es casi obligatorio en Japón. Marketing y celebración, todo junto.

3. Alemania: regalos inútiles

«Schrottwichteln» es la versión alemana del Amigo Invisible. Este juego tiene una gran vuelta de tuerca: cuánto más absurdo el regalo, mejor.

Los participantes intercambian objetos inútiles y feos que ya tienen por casa. El objetivo es deshacerse de cosas viejas con un toque de humor. Cuanto más ridículo resulta el regalo, mejor.

4. Noruega: escobas fuera de casa

La tradición de Noruega marca que hay que esconder escobas para evitar que los espíritus malignos las roben y vuelen. Suena a cuento antiguo, y justamente de ahí viene: mitos que sobreviven al paso del tiempo.

5. Ucrania: telarañas brillantes

Los árboles se decoran con hilos plateados que simbolizan prosperidad. La historia de esta tradición ucraniana remite a una leyenda popular asociada a la pobreza y la esperanza.

6. República Checa: zapatos al aire

Las mujeres solteras lanzan un zapato hacia la puerta. Si apunta a la salida, hay chances de casamiento. Una mezcla de juego y expectativa que todavía se practica en República Checa.

7. Austria: desfiles de Krampus

Es una de las tradiciones más antagónicas a la Navidad que se vive en Argentina o se ve en cualquier película taquillera. Austria busca el equilibrio entre el premio y el castigo. El Krampus es un demonio con cuernos y lengua de serpiente que acompaña a San Nicolás.

Durante la noche del 5 de diciembre, recorre las calles para asustar y castigar a los niños que se portaron mal. Con el correr de los años, quienes se disfrazan de Krampus necesitaron tener un certificado, ya que es una figura muy fuerte y hubo casos de abuso de poder.

8. Escocia: celebración extendida del Hogmanay

Esta festividad comienza en realidad cuando termina el día de Navidad. El Hogmanay son grandes fiestas callejeras que se extienden hasta la madrugada.

En esta festividad, una de las tradiciones más importantes es el «first footing» (primer paso). La primera persona que cruza la puerta de una casa luego de la medianoche determina la suerte de ese año. Así, muchas personas cruzan el umbral de la casa con regalos como whisky y carbón para garantizar la prosperidad.

9. Filipinas: faroles gigantes

Las linternas iluminan pueblos enteros y simbolizan la luz y la fe. La celebración se extiende durante semanas en Filipinas.

10. Islandia: libros en Nochebuena

La tradición del Jólabókaflóð propone regalar libros y pasar la noche leyendo. Surge de un contexto histórico particular y hoy sigue vigente. Silencio, lectura y chocolate caliente definen la escena.

11. Italia: la visita de la bruja Befana

En este país, una figura muy especial vuela por los cielos la noche del 5 de enero. Se trata de la Befana, de intenciones nobles, que vuela sobre su escoba en busca del Niño Jesús. En su camino, deja regalos y dulces a todos los chicos y chicas que se portaron bien durante el año.

Esta celebración se llama Epifanía y es tan importante como la Nochebuena.

Fuente: Diario de Cultura

