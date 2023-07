Cómo vivió Lionel Messi su primer partido como jugador de Inter Miami: del disgusto al festejo en el banco, el calor en la cancha y el festejo con sus hijos

Cuando Lionel Messi justificó su decisión de elegir a Inter Miami como su nuevo destino en el fútbol, y a su vez rechazar un posible regreso a Barcelona y un millonario desembarco en Arabia Saudita, habló de alejarse de las presiones y las conjeturas a las que estuvo sujeto durante toda su carrera en el fútbol europeo, particularmente en su reciente etapa en PSG. Por eso fue un gran motivo de interés cómo se desenvolvería en su debut en el equipo estadounidense, con un entorno completamente diferente al que lo envolvía, y en un partido contra Cruz Azul por la Leagues Cup, un torneo paralelo a la Major League Soccer (MLS). Y tal como lo esperaba el número 10, en líneas generales el ambiente fue de puro disfrute. Hasta culminó la noche con un golazo de tiro libre para el triunfo por 2-1.

El entrenador Gerardo “Tata” Martino había adelantado antes del encuentro que la nueva estrella de Inter Miami estaría en el banco de suplentes, y la televisión dedicó casi la misma cantidad de tiempo a lo que pasaba en la cancha como a los movimientos de Messi mientras esperaba su momento de ingresar. Como pasó en los entrenamientos, la Pulga estuvo principalmente junto a Sergio Busquets, ex socio en Barcelona que lo acompaña en Miami, y con el delantero venezolano Josef Martínez, con quien ya forja una estrecha relación. No obstante, los severos problemas defensivos del equipo en los primeros minutos fueron motivo de evidente disgusto por parte del rosarino, que no ocultó su fastidio.

“Comentábamos el partido, cómo estaba dándose el juego y los espacios que podíamos llegar a tener si entrábamos, por cómo estaban parados ellos”, contó luego Messi a Apple TV (única transmisora del encuentro) sobre las charlas que mantuvo con Martínez. Más tarde las conversaciones se hicieron mucho más alegres: a los 43 minutos, el finlandés Robert Taylor marcó un gran gol para poner a Inter Miami adelante en el marcador. El argentino fue quien más festejó el tanto entre los suplentes, y después de un comienzo muy complicado sus compañeros se ganaron su aprobación.

Junto al resto de los que esperaban para entrar, la Pulga procedió a calentar sobre el campo de juego durante el descanso, para el delirio de los hinchas en el estadio DRV PNK. Ellos no tendrían que esperar demasiado para verlo en acción por primera vez. A los 8 minutos de la segunda mitad, Martino puso de un saque a las tres figuras: Messi, Martínez y Busquets reemplazaron a Benjamín Cremaschi, David Ruiz y Leonardo Campana. Inmediatamente Leo recibió la cinta de capitán, cedida por DeAndre Yedlin. En sus primeros minutos Leo mostró algunos destellos en conexión con los otros dos ingresados y en sus arranques con la pelota, y la reacción de la gente fue acorde. A su vez, comenzó a sentir los 40 grados de temperatura y la intensa humedad de Fort Lauderdale.

Pero como suele ocurrir cada vez que sale a la cancha, el número 10 tenía algo más por dar a los que fueron a verlo. En tiempo adicional, un tiro libre en su zona favorita le otorgó la chance de dejar su huella en la presentación. Y así fue: un remate perfectamente colocado, como los que suele ejecutar, hizo explotar a la hinchada en un momento histórico para Inter Miami. Messi festejó con la alegría propia de un tanto importante en la selección argentina, pero con un condimento extra: su cara se iluminó cuando él corrió hacia al espacio contiguo al campo de juego donde estaban sus hijos y otros chicos y fue a abrazarse con ellos, en un instante inédito de su carrera. En seguida compartió su felicidad con los suplentes, incrédulos de darse el lujo de celebrar un gol de Lionel Messi como compañeros.

“Me quedó justo la última, intenté como los clavo siempre. Tuve la suerte de que fue al arco y de que el arquero no llegó. Una alegría enorme conseguir este primer triunfo; por cómo venimos en la liga es importante empezar a ganar. Más allá de que es otro campeonato, para la confianza es muy bueno conseguir victorias”, valoró el goleador. Que comentó el festejo con sus seres queridos en su nueva casa: “Como dije en mi presentación, es un lugar que elegimos en familia y estamos muy felices de haberlo elegido”.

El número 10 no olvidó a sus compañeros, aunque no lleva ni una semana desde que conoció a casi todos. Se acordó de Ian Fray, el defensor lateral de 20 años que abandonó la cancha a los 28 minutos entre lágrimas, luego de sufrir una dura lesión: “Dejame dedicarle esta victoria a Ian, que estaba sufriendo en el vestuario por la lesión. Viene de dos graves y mucho tiempo afuera, y hoy tiene la mala suerte de volver a pasar por una lesión grave. Le mando mucha fuerza. Es un chico muy joven que seguramente va a recuperarse y a estar con nosotros. Ojalá sea cuanto antes”. Un gesto digno de quien porta la cinta de capitán desde el momento en que pisó por primera vez el césped con la camiseta rosa.

El partido sirvió permitió tomar dimensión del Messi-celebridad y de lo que genera en figuras de otros deportes y otros ámbitos. Antes del espectáculo se fundió en un abrazo con el basquetbolista LeBron James. La modelo Kim Kardashian lo llenó de elogios, y al final del encuentro la Pulga se tomó fotos con los hijos de ella, cuyo padre es el músico Kanye West. Serena Williams, una gigante del tenis, siguió de cerca sus movimientos, como tmabién los cantantes Marc Anthony y Becky G, intérprete del himno estadounidense antes del saque inicial. Éstos son mundos que conectará el capitán argentino durante su estadía en Estados Unidos, lejos de la solemnidad del deporte europeo, con más relax, más apertura al disfrute.

