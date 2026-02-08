Con algunas nubes: cómo estará el clima este domingo 8 de febrero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 25 grados y cielo parcialmente nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este domingo una jornada con algunas nubes pero con temperaturas agradables: la mínima será de 11 grados y la máxima de 25 grados.

En la mañana se presentarán 24 grados y un viento leve que soplará a entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el sector noreste.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 25 grados, la máxima de hoy, con un cielo que se mantendrá parcialmente nublado y ráfagas de hasta 50 km/h. En cuanto al viento, aumentará su intensidad a entre 32-41 km/h.

Finalmente, en la noche de este domingo, la temperatura bajará hasta los 20 grados.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios