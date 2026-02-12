Con apoyo de radicales y gobernadores aliados, el Gobierno aprobó la reforma laboral en el Senado

Las cajas sindicales volverán a tener contribuciones automáticas. También hubo un guiño para los bancos y un cambio clave en la Justicia porteña.

De despacho en despacho: así fue la jornada de los principales negociadores libertarios a lo largo de la sesión en el Senado, que consolidaron su estrategia para alcanzar consensos en privado luego de un debate público que finalizó en diciembre del 2025. El oficialismo modificó la redacción de la reforma laboral hasta la medianoche para garantizar el respaldo de sus aliados y consiguió una amplia mayoría. La movilización en las afueras del Congreso y un cambio que favorece a las cajas sindicales terminaron de constituir la escena del debate, que incluyó el duelo por la muerte de la exlegisladora Sandra Mendoza.

La aprobación con 42 votos fue presenciada desde los palcos por Karina Milei, Diego Santilli, Manuel Adorni y Martín y Eduardo Menem. A los 21 votos libertarios se añadieron los del radicalismo (10), el PRO (3), Provincias Unidas (2), Independencia (1) y desde los oficialismos de Chubut, Misiones, Neuquén y Salta (5 entre todos). Todos los bloques que integran Popular (Unión por la Patria, Convicción Federal y el Frente Cívico santiagueño) junto a Por Santa Cruz rechazaron la iniciativa, pero llegaron solo a 30 votos.

Este martes el Gobierno ya había anunciado reformas con respecto al dictamen original: la preservación de las escalas del impuesto a las Ganancias (“sin eso sólo teníamos nuestros votos, ni uno más”, dijeron desde La Libertad Avanza) y un nuevo esquema de remuneraciones a los trabajadores en caso de enfermedad o accidente (un 50% o un 75% de su sueldo por tres o seis meses, según el motivo del padecimiento y si el empleado cuenta con personas a cargo). A ello se incorporará la posibilidad de convocar a una Junta Médica cuando la certificación del trabajador discrepe de la del empleador.

La principal reforma de último momento beneficia al gremialismo: si bien se impuso un tope del 0,5% para las empresas o cámaras y de un 2% a los sindicatos en concepto de “contribuciones especiales”, se quitó el vencimiento para que los aportes sean automáticos. El anuncio realizado este martes establecía como límite el 1° de enero del 2028, para que después los aportes sean voluntarios. El bloque PRO solicitó reestablecer el contenido del dictamen inicial, promoviendo la necesidad de que cada trabajador escoja realizar el aporte gremial, pero Patricia Bullrich rechazó la petición. En otro sentido, la eliminación de estatutos -que ya se había prologado a 180 días- se implementarían el 1° de enero del 2027.

Compañeras de bloque saludan a Jorge Capitanich, expareja de Sandra Mendoza, en su duelo. Mariano Fuchila

Por otro lado, se ratificará la exclusión de las billeteras virtuales como destino del pago de los sueldos, a pesar de que el PRO insistió en soledad por su inclusión. «Hay ciertas cosas que tienen que sostener tutela», responden -estatistas- los libertarios, que apuntan a que el Banco Central primero establezca una reglamentación con las billeteras virtuales antes de cualquier cambio, para garantizar que tengan respaldo para hacerse cargo de la extracción íntegra de los salarios.

A la redacción también se incorporará un anexo para traspasar progresivamente a la órbita porteña las competencias de la Justicia laboral. Ámbito pudo saber que Patricia Bullrich se sentó personalmente con jueces de trabajo que se oponían al cambio. “Los trajo Villarruel acá”, plantearon desde el entorno de la senadora, avivando la interna. Sobre el final de la sesión, se sumó el artículo 212 bis: «Salvo disposición en contrario, los artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial».

La seguridad de la mayoría en el Senado para este proyecto es tal que descuentan una aprobación en caso de una potencial reforma de algún artículo en Diputados. ”Que cambien lo que quieran, nosotros lo sacamos en un ratito”, planteó una senadora libertaria, quien también puso eventual fecha para una próxima sesión: el 26 de febrero, con una agenda que incluya dos temas que se tratarán este jueves en la Cámara baja (Régimen Penal Juvenil y acuerdo Mercosur-Unión Europea) y la modificación a la Ley de Glaciares.

UCR destrabó la aprobación de la reforma laboral con sus 10 votos. Mariano Fuchila

Reforma laboral: los cambios claves

Además de las modificaciones que se difundieron en la última semana, el proyecto de reforma laboral oficialista establece:

Banco de horas: se reemplazan los pagos por horas extras por un sistema para compensar jornadas extensas con otras más breves o días de franco. Se respetarán descansos mínimos obligatorios: 12 horas entre jornadas y 35 horas de descanso semanal.

se reemplazan los pagos por horas extras por un sistema para compensar jornadas extensas con otras más breves o días de franco. Se respetarán descansos mínimos obligatorios: 12 horas entre jornadas y 35 horas de descanso semanal. Indemnizaciones: se modifica el actual sistema, estableciendo compensaciones sujetadas a la inflación (con un 3% de plus anual, reemplazando el actual esquema en la que la actualización la establecía el juez interviniente) y excluyendo los aportes correspondientes al aguinaldo, las vacaciones y otros agregados.

se modifica el actual sistema, estableciendo compensaciones sujetadas a la inflación (con un 3% de plus anual, reemplazando el actual esquema en la que la actualización la establecía el juez interviniente) y excluyendo los aportes correspondientes al aguinaldo, las vacaciones y otros agregados. Fondo de Asistencia Laboral (FAL) : se establece un esquema compuesto por el 3% del salario de los trabajadores a una cuenta de inversiones que sería utilizada para el pago de indemnizaciones. Las grandes empresas deberán aportar el 1% (que puede ampliarse a 1,5%) y las PyMES el 2,5% (que puede llegar al 3%). El empleador deberá afrontar la diferencia cuando el fondo no alcance para pagar el total de la indemnización.

: se establece un esquema compuesto por el 3% del salario de los trabajadores a una cuenta de inversiones que sería utilizada para el pago de indemnizaciones. Las grandes empresas deberán aportar el 1% (que puede ampliarse a 1,5%) y las PyMES el 2,5% (que puede llegar al 3%). El empleador deberá afrontar la diferencia cuando el fondo no alcance para pagar el total de la indemnización. Salarios: se promueven pagos por mérito y productividad en detrimento de las negociaciones colectivas del salario básico. Los sueldos podrán ser en pesos o moneda extranjera, pero también por especie.

se promueven pagos por mérito y productividad en detrimento de las negociaciones colectivas del salario básico. Los sueldos podrán ser en pesos o moneda extranjera, pero también por especie. Vacaciones : el proyecto permite que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días. Al menos cada 3 años, y en caso de vacaciones rotativas, los trabajadores deben tener su receso en el período de verano.

: el proyecto permite que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días. Al menos cada 3 años, y en caso de vacaciones rotativas, los trabajadores deben tener su receso en el período de verano. Servicios esenciales : se incorpora las telecomunicaciones, hospitales, recolección de residuos, la aeronáutica comercial, el control de tráfico portuario, los servicios aduaneros y migratorios y la educación en todos sus niveles (salvo universitario) que deben garantizar al menos un prestación del 75% de su funcionamiento normal.

: se incorpora las telecomunicaciones, hospitales, recolección de residuos, la aeronáutica comercial, el control de tráfico portuario, los servicios aduaneros y migratorios y la educación en todos sus niveles (salvo universitario) que deben garantizar al menos un prestación del 75% de su funcionamiento normal. Promoción del blanqueo laboral: se crea un régimen de incentivos impositivos por cuatro años para aquellos empleadores que contraten a personas desempleadas o monotributistas hasta un año después de la sanción de la ley. También se abre una ventana de seis meses para el blanqueo a los empleadores que cuenten con trabajadores no registrados.

se crea un régimen de incentivos impositivos por cuatro años para aquellos empleadores que contraten a personas desempleadas o monotributistas hasta un año después de la sanción de la ley. También se abre una ventana de seis meses para el blanqueo a los empleadores que cuenten con trabajadores no registrados. Eliminación de la «ultraactividad»: se acaba con el régimen que permite que un convenio colectivo de trabajo continúe vigente incluso después de su fecha de vencimiento, hasta que se negocie uno nuevo.

se acaba con el régimen que permite que un convenio colectivo de trabajo continúe vigente incluso después de su fecha de vencimiento, hasta que se negocie uno nuevo. Financiamiento del cine: a partir del 1° de enero de 2028, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) será financiado exclusivamente con partidas asignadas por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, eliminando sus fuentes automáticas de recaudación como el porcentaje de entradas de cine vendidas o el financiamiento proveniente del ENACOM.

a partir del 1° de enero de 2028, el será financiado exclusivamente con partidas asignadas por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, eliminando sus fuentes automáticas de recaudación como el porcentaje de entradas de cine vendidas o el financiamiento proveniente del ENACOM. Trabajadores de plataformas : se reglamenta las condiciones, obligaciones y garantías que tiene el personal de plataformas. Se establece la obligatoriedad de tener un seguro de salud mientras ejerce su trabajo, aunque quien se haga cargo de él será producto de un «libre acuerdo» entre la plataforma y el trabajador, sin que esto represente condición de dependencia.

: se reglamenta las condiciones, obligaciones y garantías que tiene el personal de plataformas. Se establece la obligatoriedad de tener un seguro de salud mientras ejerce su trabajo, aunque quien se haga cargo de él será producto de un «libre acuerdo» entre la plataforma y el trabajador, sin que esto represente condición de dependencia. Asambleas: las convocatorias asamblearias no podrán afectar «el normal desarrollo de las actividades de la empresa» y deberá contar con autorización previa. También se establece que «el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma».

