«Con casco, siempre” el proyecto que ingresó al Concejo Deliberante y busca fortalecer las medidas de seguridad vial para ciclistas en la ciudad

Desde el bloque de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ordenanza para crear el programa «Con casco, siempre» que tiene el objetivo de trabajar en la promoción y obligatoriedad de uso de casco para ciclistas en la ciudad.

Este programa busca concientizar a la población en las medidas de seguridad vial para ciclistas y promover el uso del casco protector. La propuesta está basada en 3 ejes, por un lado la señalización que recuerden la obligatoriedad de uso de casco en General Pueyrredon tanto en bicisendas como en bicicleterías, gomerías y estaciones de servicio. Además, el proyecto indica que se deberá incluir en los programas de educación vial en escuelas a los fines de trabajar aquellas medidas y normas vinculadas a la circulación en bicicletas en las charlas de capacitación, siendo la educación vial el segundo de los ejes. Por último, se propone la difusión de esta reglamentación, tanto por medios de comunicación masivos como en los canales informativos oficiales del Municipio.

Diego García, autor del proyecto, aseguró que además “es importante trabajar en conjunto con aquellos comercios que se dedican a la venta de bicicletas ya sean nuevas o usadas”, por lo que este programa buscará también promover que todo comercio que se dedique a este rubro incluya, al momento de la adquisición del rodado, un casco protector conjuntamente con la venta de la unidad.

Según datos del Observatorio de Seguridad Vial del Municipio, en 2023 hubo 147 siniestros viales que involucraron bicicletas, de los cuales 133 fueron atropellos de ciclistas por automotores o motocicletas. Si bien los siniestros con bicicletas representan un 6% del total de accidentes viales, el 15% de las víctimas que resultaron fallecidas fueron ciclistas. En este sentido, García aseguró que “los números relacionados con accidentes de tránsito fatales en ciclistas resultan alarmantes, por lo que es fundamental que el Estado trabaje políticas que los prevengan y permitan a los Marplatenses circular con tranquilidad”.

En el municipio de General Pueyrredon desde el año 2007 existe la Ordenanza Municipal N°18.128 que, en el Artículo N°1, establece el uso obligatorio de casco para toda persona que conduzca un vehículo no automotor de cualquier tracción. Sin embargo, esta Ordenanza no ha sido reglamentada al día de la fecha por lo que se entiende que no es una obligación su control y sanción en la actualidad. En este sentido, el proyecto para la creación del programa “Con casco, siempre” fue acompañado por un proyecto de comunicación donde el bloque de Unión por la Patria solicita al poder Ejecutivo reglamente dicha ordenanza y determine las sanciones por el no cumplimiento de la obligatoriedad del uso de casco protector.

Comentarios

comentarios