Con chaparrones, viento y fresco: así arranca el primer sábado del año en Mar del Plata

El primer sábado de 2026 llega a Mar del Plata con un escenario climático bien distinto al típico de pleno verano: chaparrones durante la mañana, viento fuerte del sur y temperaturas que se mantienen frescas a lo largo del día.

Según el pronóstico, durante la mañana se esperan chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%. La temperatura rondará los 12 grados y el viento soplará desde el sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, aunque con ráfagas que pueden alcanzar entre 51 y 59 km/h, lo que generará una sensación térmica más baja.

Por la tarde, el tiempo tenderá a mejorar: el cielo estará mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias (0 a 10%). La temperatura alcanzará un máximo cercano a los 17 grados, mientras que el viento del sur se intensificará, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h y ráfagas todavía presentes.

Ya hacia la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nublado, sin chances significativas de precipitaciones y con una temperatura que descenderá a los 14 grados. El viento continuará soplando desde el sur, aunque con menor intensidad que durante la tarde.

En síntesis, será un sábado con impronta otoñal: fresco, ventoso y con un arranque inestable que irá dando paso a condiciones más estables hacia el final del día. Ideal para planes tranquilos, caminatas abrigadas y actividades bajo techo durante la mañana.

Fuente: Ahora Mar del Plata

