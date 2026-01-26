Con la presencia del Intendente, el Obispo presidió la tradicional Procesión de San Salvador y rogó por el trabajo y la producción

Con la participación del Intendente Agustín Neme, el Obispo Diocesano, S.E.R. Mons. Ernesto Giobando, presidió la tradicional Procesión de San Salvador, que reunió a fieles y autoridades en una emotiva manifestación de fe.

Este domingo se llevó a cabo el cierre de la edición número 98 de los Festejos a San Salvador, santo patrono de los pescadores, organizada por la Sociedad de Patrones Pescadores, la Comisión de Festejos de San Salvador y la Parroquia Sagrada Familia y San Luis Orione, en el marco de la cuadragésima cuarta Fiesta Nacional de los Pescadores.

La procesión fue presidida por Monseñor Ernesto Giobando, Obispo de la Diócesis de Mar del Plata y estuvo acompañado por el párroco de la Sagrada Familia, Miguel Cacciutto y el presidente de la Sociedad de Patrones Pescadores, Vicente Galeano.

En esta edición, la imagen del santo fue acompañada por cientos de fieles que recorrieron a pie la calle Magallanes e hicieron una parada en la Prefectura Naval Argentina. Allí Monseñor Giobando, quien fue recibido por el Jefe de Prefectura Naval Mar del Plata, Prefecto Mayor José Cristian Abel Viganó, bendijo a la institución y oró por el personal que custodia nuestro mar y cuida a nuestros pescadores.

En el Monumento al Pescador, se depositó una ofrenda floral para recordar a todos los fallecidos durante su labor en el mar.

Luego la procesión ingresó a la Banquina para embarcar en las lanchas y realizar la tradicional procesión náutica. A bordo del Buque Pesquero Lekhan 1, San Salvador recorrió las aguas y allí se realizó un homenaje a los fallecidos en el mar. Posteriormente, se ingresó a la Base Naval, sede del Comando del Área Naval Atlántica de la Armada Argentina. Con el personal de la Fuerza de Submarinos rindiendo honores, mientras el Trompa ejecutaba el Toque de Silencio, se arrojó una corona de laureles en memoria de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan.

Ya en tierra, el administrador apostólico bendijo los frutos y artes de pesca.

Para cerrar los festejos, Monseñor Ernesto Giobando dio un mensaje a la comunidad pesquera: “Damos gracias por esta fiesta que se realiza hace más de 90 años y que tiene lugar en el puerto de Mar del Plata. Sabemos que éste no es solo un lugar turístico sino principalmente es un lugar de trabajo, donde nuestros pescadores salen cada mañana a buscar su sustento que tan generosamente nos concede el mar argentino”.

Además, agregó: “Hay muchos desafíos a nivel laboral, de producción. Escuchemos el motor de nuestras fábricas que no paran. Recién veníamos entrando al puerto y había varios barcos descargando cajones con pescados. No para esta producción. Tenemos que rogar para que en Argentina haya trabajo y que la producción dé un buen rédito para quienes ponen el hombro y laburan cada día”.

“Damos gracias a la Prefectura Naval Argentina que nos ha acompañado en este único día en el que pueden subir las familias y no tripulantes a los barcos pesqueros para honrar a nuestros difuntos y rogar por un mejor porvenir. Cada mañana cuando sale un barco es una esperanza que se echa al mar y cuando vuelven generalmente es una alegría por los frutos, pero a veces también es bastante difícil porque el mar tiene sus días y sus ciclos. Damos gracias a las familias de los pescadores porque no solo sale a pescar el que tira los canastos sino también sus familias que se quedan esperándolos”, concluyó el Obispo.

De esta forma culminó una edición más de la Fiesta Nacional de los Pescadores que en esta oportunidad no contó con su tradicional cantina típica. La actual Reina Nacional de los Pescadores, Julieta Romero y su corte de Princesas, Dahiana Hansen y Camila Mústico continuarán su mandato y sus actividades hasta el 2027.

Estuvieron presentes, el delegado municipal del Puerto Patricio Ciminelli; el presidente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, Marcos Gutiérrez; la Rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone; la Jefa Regional de ANSES, Lorena Bincaz; la concejala Noelia Álvarez Ríos, personal en representación del Comandante del Comando del Área Naval Atlántica y Jefe de la Base Naval Mar del Plata: Capitán de Corbeta, Daniel Avalos perteneciente al Comando de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina con asiento en la Base Naval Mar del Plata, acompañado por el Teniente de Fragata, Calvimonte Mario, Suboficial Segundo, Coronel Gonzalo, Suboficial Segundo, Fernández Pablo, Cabo Segundo, Agustin Arse, Cabo Segundo, Molina Belén; por la Base Aérea Militar Mar del Plata, el Vicecomodoro Pablo Noguera, el secretario de UCIP, Diego Mulé, Presidente de Casa D Italia, Rafael Vitiello, entre otros.

MISA CANTADA EN HOMENAJE A LOS PESCADORES FALLECIDOS

Por la mañana, tuvo lugar la Solemne Misa Cantada en la Parroquia La Sagrada Familia y San Luis Orione a cargo del cura párroco Miguel Caciutto y que contó con la participación de la Schola Cantorum a cargo de la profesora Ana María Carbone.

La Princesa Nacional de los Pescadores, Camila Mustico asistió a la celebración y compartió la misa junto a autoridades municipales y nacionales, legisladores, miembros de las fuerzas vivas y federales, representantes de entidades y asociaciones de la ciudad, pescadores y feligresía.

Un momento especial se vivió con la entrega de una distinción a los hermanos Jorge y Lito Della Chiesa, miembros de la Comisión de Festejos San Salvador quienes fueron homenajeados por su invaluable labor en la Fiesta del santo patrono.

