Con lluvia todo el día: cómo estará el clima este jueves 5 de febrero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una probabilidad de tormentas de entre el 40 y el 70% durante todo el día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este jueves una jornada inestable y predominada por tormentas y chaparrones, con temperaturas altas.

En la mañana se presentarán 23 grados, con una probabilidad de entre el 40 y el 70% de tormentas que dirán presente en todo el jueves. Asimismo, el viento soplará a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sector noroeste.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 26 grados, pensada como la máxima de hoy, mientras que el viento pasará a soplar desde el sector sudoeste.

Finalmente, en la noche de este jueves, se registrarán algunos chaparrones y ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora. En cuanto a la temperatura, bajará hasta los 19 grados.

