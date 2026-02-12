Con una máxima de 26 grados: cómo estará el clima este jueves 12 de febrero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada calida con cielo parcialmente nublado pero una mínima de 14 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este jueves una jornada agradable pero con temperaturas dispares: la mínima será de 14 grados y la máxima de 26 grados.

En la mañana se presentarán 14 grados y un viento que soplará a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sector oeste.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 26 grados, la máxima de hoy, con un cielo que se mantendrá parcialmente nublado.

Finalmente, en la noche de este jueves, la temperatura bajará hasta los 18 grados.

Fuente: MI8

