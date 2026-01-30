Con una observación astronómica, el Museo Scaglia renueva su propuesta de actividades para febrero

”El Scaglia bajo las estrellas” es una jornada que se compartirá con el astrónomo Leo Málaga y telescopios de alta calidad. Se llevará a cabo el 1 de febrero a las 20.30. IMPORTANTE: la visita Paleontológica a San Eduardo programada para este viernes 30 de enero se pasó al lunes 2 de febrero a las 13 por razones climáticas.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura- invita a disfrutar de las actividades programadas para febrero en el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, ubicado en Libertad 3099, frente a Plaza España.

Este espacio municipal permanece abierto de lunes a viernes de 9 a 15 y los sábados y domingos de 16 a 21 (último ingreso media hora antes del cierre). El costo de la entrada general es de 3900 pesos, mientras que los residentes de Mar del Plata, estudiantes y jubilados pagan 2900 pesos. Los menores de cuatro años ingresan sin cargo. Los miércoles el acceso es gratuito, aunque no se habilita la entrada al acuario por tareas de mantenimiento.

Desde el Municipio se informa que los martes 10 y 17 de febrero el Museo funcionará de 16 a 21, mientras que el lunes 16 permanecerá cerrado.

En principio se comunica que la visita Paleontológica a la zona de San Eduardo del Mar prevista para este viernes 30 de enero se pasará al lunes 2 de febrero a las 13 en el mismo lugar (Playa de la Virgen). La actividad es libre, gratuita y no se requiere inscripción previa. El encuentro incluye una charla introductoria y una recorrida práctica por la playa junto a especialistas.

En cuanto a las restantes visitas educativas gratuitas, el viernes 13 de febrero a las 10 habrá una Salida Entomológica en La Laguna de los Padres. Por su parte, el jueves 19 de febrero a las 14 tendrá lugar una salida Paleontológica en El Marquesado.

Actividades especiales

El domingo 1 de febrero a las 20 30 será el turno de “El Scaglia bajo las estrellas: observación astronómica”. La propuesta es observar el cielo del Museo junto al astrónomo Leo Málaga con telescopios de alta calidad. La entrada tiene un costo de $10.000.

El sábado 7 de febrero a las 17 se llevará a cabo la presentación del libro “Pequeñas Prehistorias – Mar del Plata 10 mil años atrás”, de Mónica López, una actividad gratuita. Con las ilustraciones de Seba Acampante, la publicación propone un viaje en el tiempo, donde la ciencia y la literatura se dan la mano para contarnos cómo empezó nuestra historia, aquí mismo, donde hoy caminamos.

Actividades incluidas con la entrada al Museo

Por un lado, se han dispuesto visitas guiadas de lunes a viernes a las 9.30 y a las 11.30.

Por otro lado, y en el marco del ciclo “Verano Verde en el Scaglia”, junto a la Fundación de Investigaciones Biológicas Aplicadas (FIBA), el jueves 5 de febrero a las 11 tendrá lugar la actividad: “¿Sabés qué son las biofábricas?”, donde se invitará a recorrer un camino que implica buscar, aislar, investigar y desarrollar. Se trata de una actividad lúdica y educativa pensada para toda la familia.

El jueves 12 de febrero a las 11 será el turno de “Laboratorio de Colores”, donde se podrán elaborar pinturas con pigmentos extraídos de distintos elementos de la naturaleza (remolacha, repollo, zanahoria, flores, algas, etc.), trabajar con elementos de laboratorio y pintar con acuarelas naturales propias.

Muestras permanentes

Como resultado del Concurso de Fotografía Mar del Plata Viva, se presentarán las 15 obras seleccionadas entre más de 200 participantes marplatenses. Esta muestra busca de fomentar la conciencia ambiental, la valoración de la biodiversidad local y la promoción de la sustentabilidad mediante el arte fotográfico.

Además, se puede disfrutar de ”El eco del Llallawavis: una experiencia inmersiva en la prehistoria” (función con audiodescripción).

