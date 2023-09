Confirman que no se pudo solucionar el «error» para que la delegación de los Bonaerenses pueda competir

«Agotamos todas las instancias, pero no hay ninguna alternativa que no implique la modificación de los reglamentos de la competencia». El presidente del EmturyC, Bernardo Martín, asistió a la comisión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante y reconoció que pese a las gestiones realizadas no hallaron alternativas para que la delegación marplatense de cultura, que quedó eliminada porque los exfuncionarios se confundieron el día de competencia, puedan competir oficialmente en el certamen.

Sin vueltas, el funcionario admitió que se trató de un «error gravísimo» y que debido a esa situación el intendente Guillermo Montenegro resolvió remover a toda la plana política de la Secretaría de Cultura. Así justificó la salida de Carlos Balmaceda, Christian Rabe, Julio Neveleff y Damián Arregui y la incorporación de toda el área al ente de turismo.

El funcionario municipal sostuvo que barjaron distintas alternativas con los funcionarios del gobierno provincial a cargo de la competencia, pero admitió que todas implicaban la vulneración de los reglamentos. Incluso, planteó que si se lograba incorporar a la delegación marplatense a otra instancia regional hubiese significado perjudicar a los participantes de esa región.

«Cualquier cosa que se hiciera era cambiar las reglas de juego de los torneos, con lo cual no se encontró otra salida que fue la eliminación de los participantes de la competencia», sostuvo.

Comentarios

comentarios