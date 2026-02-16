Continúa el “Carnaval de Vacunas” en los Polideportivos Barriales

Del 18 al 20 de febrero será el turno del Polideportivo Colinas y del 23 al 27 de febrero se vacunará en el Polideportivo Libertad. El horario de atención será de lunes a viernes de 9 a 14. Se pondrá especial atención en vacunas de ingreso escolar destinada a niños nacidos durante 2021 y las de los 11 años, que corresponden a niños nacidos en 2015. Los concurrentes podrán, además, llevarse entradas para asistir a espectáculos infantiles

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través del dispositivo Salud en Tu Barrio- continúa con el “Carnaval de Vacunas”. A través de esta iniciativa, durante todo febrero la vacunación del Calendario Nacional sale a los barrios en distintos Polideportivos Municipales. Los concurrentes podrán, además, llevarse entradas para asistir a espectáculos infantiles que forman parte de la cartelera de esta temporada en nuestra ciudad.

Hasta el momento, 68 niños y niñas ya recibieron sus vacunas y se aplicaron 183 dosis, completando los calendarios y esquemas correspondientes.

En ese sentido, el horario de atención será de lunes a viernes de 9 a 14, según el siguiente cronograma:

Del 18 al 20 tendrá lugar en el Polideportivo de Colinas de Peralta Ramos (Albert Einstein 1502). Y del 23 al 27 de febrero se vacunará en el Polideportivo Libertad (Ituzaingo al 8350).

Desde la Secretaría de Salud, se aclara que se pondrá especial atención en vacunas de ingreso escolar destinada a niñas y niños nacidos durante el año 2021 y las de los 11 años, que corresponden a niñas y niños nacidos en 2015. Cabe señalar que todos aquellos que hayan nacido antes -y no cuenten con la vacuna aplicada- se podrán aplicar dosis pendientes.

Por otro lado, toda persona que quiera acercarse con su Libreta de Vacunas, podrá solicitar una revisión. Y ante la falta de alguna en especial, se aplicará en el momento.

“Las vacunas de calendario son seguras, gratuitas y obligatorias”, señaló al respecto Verónica Palmisciano, directora de Salud de la Municipalidad. “En los últimos años hemos tenido bajas en los porcentajes de vacunación de calendario, lo que nos motiva a intensificar estrategias para lograr las metas esperadas”, agregó.

“La idea es siempre evitar las oportunidades perdidas en vacunación. Para eso contamos todo el año con los 34 CAPS -entre los que se encuentra el Centro de Salud Nº1 con su horario extendido de lunes a lunes de 8 a 18- el CEMA, los dispositivos Salud en tu Barrio y en este mes en especial trabajando en esta campaña que llamamos Carnaval de Vacunas”, concluyó Palmisciano.

